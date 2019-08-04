بعد ساعات من حادث تكساس.. قتلى وجرحى في أوهايو (فيديو)

قُتل تسعة أشخاص جراء إطلاق نار في دايتون بولاية أوهايو شمال غربي الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة في وقت مبكر الأحد، غداة عملية إطلاق نار في تكساس أسفرت عن عشرين قتيلا.

ثاني حادث خلال ساعات

الشرطة كتبت على تويتر أن "مطلق النار قُتل.. هناك تسعة قتلى أيضًا.. ونُقل 16 شخصًا على الأقل إلى المستشفيات مصابين بجروح".

شرطة دايتون قالت إن رجال الشرطة كانوا في نفس المكان لحظة الاعتداء وتمكنوا من القضاء على المسلح.

لم تكشف السلطات عن ملابسات إطلاق النار لكنها قالت إنه وقع في منطقة أوريغون التي تشتهر بالملاهي الليلية والحانات ومعارض الفنون والمتاجر.

من جانب آخر ذكرت صحيفة (دايتون ديلي نيوز) المحلية أن إطلاق النار وقع داخل أو بالقرب من حانة بمنطقة أوريغون بمدينة دايتون، وأن الشرطة تواصل عمليات التمشيط بحثًا عن ضحايا آخرين محتملين.

الصحيفة، أوضحت أن الهجوم وقع وسط منطقة دايتون وتسبب بمقتل 10 وإصابة العشرات بجروح.

الصحيفة نقلت عن مصادر محلية (لم تسمها) قولها إن الشرطة تصدت للمسلح الأول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه قد غادر المنطقة.

الحادث يأتي بعد ساعات من إطلاق نار داخل مجمع تسوق بمدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 26 آخرين.

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20 قتيلا في إطلاق نار على متجر بولاية تكساس الأمريكية