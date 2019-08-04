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سياسة

السودان.. استياء من ظهور البرهان في "برومو" بقناة "الحدث"

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
4/8/2019

أثار ظهور رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مقطع فيديو بقناة "الحدث" موجة من السخط، وسط السودانيين.

البرهان يشكر "الحدث"
  • البرهان كان قد ظهر في مقطع الفيديو وهو يشكر قناة "الحدث" ويؤكد أنها ساهمت في الثورة السودانية.
  • البرهان: نحن نحيي إخواننا في قناة الحدث على مبادرتهم وهم جزء أصيل من الثورة السودانية.
  • الكاميرا أظهرت البرهان وهو يقوم بتجسيد الدور الدرامي المرسوم من قبل طاقم القناة، بما في ذلك حركة وقوفه أمام الكاميرا وفي مواقع التصوير.

انتقاد وتباين
  • انتقد صحفيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في مقطع ترويجي لقناة فضائية، وشددوا على أن ذلك ينتقص من هيبة الدولة.
  • أشار عدد من النشطاء في مواقع فيسبوك، إلى أنه كان بإمكان البرهان أن يشكر القناة من خلال اللقاء الذي أجرته معه، لكن أن يقوم بتصوير "برومو" مرسوم وفقًا لسيناريو محبوك ومحكم، فهو أمر يتنقص من السيادة السودانية.
  • تباينت آراء الصحفيين والناشطين السودانيين بين داعم لموقف البرهان، وبين ناقد له على اعتبار أن ظهوره بتلك الطريقة يتقاطع مع البرتوكول ومكانته كرئيس لمجلس السيادة المرتقب.
  • صحفيون دافعوا عن ظهور البرهان في مقطع الفيديو، وقالوا إن ما قام به لا يمس سيادة الدولة.
  • بينما شدد آخرون على أن قيام رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالإدلاء بتصريح لقناة الحدث بهذه الكيفية فيه إهانة للقوات المسلحة، خاصة أنه ظهر مرتديًا البزة العسكرية، وأن التصوير تم داخل مكتبه السيادي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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