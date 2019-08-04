السودان.. استياء من ظهور البرهان في "برومو" بقناة "الحدث"

أثار ظهور رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في مقطع فيديو بقناة "الحدث" موجة من السخط، وسط السودانيين.

البرهان يشكر "الحدث"

البرهان كان قد ظهر في مقطع الفيديو وهو يشكر قناة "الحدث" ويؤكد أنها ساهمت في الثورة السودانية.

البرهان: نحن نحيي إخواننا في قناة الحدث على مبادرتهم وهم جزء أصيل من الثورة السودانية.

الكاميرا أظهرت البرهان وهو يقوم بتجسيد الدور الدرامي المرسوم من قبل طاقم القناة، بما في ذلك حركة وقوفه أمام الكاميرا وفي مواقع التصوير.

انتقاد وتباين