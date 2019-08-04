الحوثي: نصيحتي للإمارات أن تكون جادة في انسحابها من اليمن

دعا زعيم الحوثيين، الأحد، الإمارات إلى أن تكون صادقة في إعلانها الانسحاب من اليمن، بعدما أعلنت أبو ظبي خفض قواتها في مناطق عدة ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".

التفاصيل:

قال عبد الملك الحوثي في كلمة تلفزيونية بثتها قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين "العدو يعيش حالة التخبط والتفكك يوما بعد يوم. ونأمل أن تَصدُق الإمارات في إعلانها الانسحاب وإن كانت حاولت حتى أن تغير العنوان إلى عنوان إعادة الانتشار".

الحوثي أضاف "نصيحتي للإمارات أن تَصدُق وتكون جادة في إعلان الانسحاب لمصلحتها على المستوى الاقتصادي وكل المستويات".

الحوثي حذر الإمارات من أن "استمرارها في العدوان وفي احتلال بلدنا يشكل خطورة عليها وهي تتحمل مسؤولية ذلك".

الحوثي تابع "نصيحتنا لها أن تصدق وأن تكون جادة في هذا التوجه".

الحوثي حذر السعودية من تأثيرات الضربات الموجعة عليها قائلا "على السعودي أن يأخذ العبرة من عملية التاسع من رمضان ويدرك أن مصلحته ومصلحة المنطقة هي في السلام والكف عن العدوان"، مؤكدا أن "العدوان" على اليمن والتصعيد سيقابله مزيد من التصعيد من جانبهم (أي الحوثيين).

"انتهت إماراتيا"

السبت، قال الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبد الخالق عبد الله، إن الحرب في اليمن انتهت إماراتيًا ويبقى أن تتوقف رسميا.

في تغريدة على موقع تويتر، قال عبد الله، والذي تعرفه بعض وسائل الإعلام بالمستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إن "الحرب في اليمن انتهت إماراتيا ويبقى أن تتوقف رسميا".

عبد الله أضاف "الإمارات ستضع من الآن فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا والامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من ايران. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 3, 2019

خلفيات: