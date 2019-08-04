أكاديمي سعودي مطلوب لدى السلطات يُحرم من وداع طفلته

نعى الباحث والأكاديمي السعودي المعارض، سعيد بن ناصر الغامدي، صباح الأحد، طفلته التي توفيت ولم يتمكن من رؤيتها، كونه مقيم خارج المملكة، ومطلوب للسلطات.

بلا وداع

الغامدي وصف في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حرمانه من رؤية ابنته التي توفيت "بالظلم والعدوان".

الغامدي أضاف أنه لم يتمكن من رؤية ابنته، أو تقبيلها، قائلًا إن البطش والجور حرمه من رؤية أطفاله وأهله.

توفيت طفلتي (شهرة) ولم يُكتب لي أن أراها عيانا أو أقبّلها وأضمها..رحمها الله

فقد طاردني الظالم بغيا وعدوا؛ وحرمني من رؤية أطفالي وأهلي بطشا وجورا

اللهم اجعلها فرطا لي ولأمها إلى الجنة، وشافعة لنا وذخراً وأجرا، اللهم ثقل بها موازيننا، وأعظم بها أجورنا

وإنا لله وإنا إليه راجعون. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) August 3, 2019

ابنة الغامدي تعبر عن اشتياقها

كانت ابنة الغامدي الراحلة، قد عبرت في عيد الفطر الماضي، عن اشتياقها لوالدها، حسبما نقل الأخير في تغريدة على تويتر.

لبنى البالغة من العمر، 6 سنوات، تساءلت عن موعد اللقاء بأبيها، وعن سبب منعها من السفر إليه.

الطفلة أضافت بأنها ترغب في مجيء والدها إليها، مؤكدة رفض السلطات السعودية، سفرها إلى والدها.

(متى نشوفك يابابا؟

وليش منعونا نسافر عندك؟

ويش سوينا؟

لما رجعونا من المطار جلست أبكي

وأنا وأبان ورفيف نبغى أنت اللي تعيّدنا

وترانا دائما ندعي لك)

بنتك لبنى عمرها(٦سنوات) pic.twitter.com/OrfQAUo6vO — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 6, 2019

من هو سعيد الغامدي؟

هو معتقل سابق، يقيم في لندن، خارج المملكة.

كان حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، قد كشف عن فصل السلطات السعودية أبناء الداعية من وظائفهم.

في يونيو/حزيران الماضي، قال الحساب إن السلطات السعودية قامت بطي قيد أبنائه تعسفيًا من وظائفهم وقطعت رواتبهم.

الحساب أضاف أن ذلك جاء بعد أشهر من منع السلطات أطفاله الصغار تعسفيًا من السفر لزيارته.

اعتقالات لأجل الولاء المطلق