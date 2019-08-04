أردوغان: أبلغنا أمريكا وروسيا بعملية شرق الفرات في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ستقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في مراسم افتتاح الطريق السريع بين مدينتي إسطنبول وإزمير.

تصريحات أردوغان

تركيا أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة.

قمنا بعمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب) والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا.

تركيا "لا يمكن أن تلتزم الصمت إزاء التحرشات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية تجاه أراضينا انطلاقا من الأراضي السورية، وصبرنا له حدود.

تركيا تناضل ضد تنظيمات "إرهابية" مثل حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية وجماعة الخدمة التابعة لفتح الله غولن.

بعون الله ودعم الشعب التركي نواصل سحق هذه التنظيمات الإرهابية التي تحاول محاصرة بلادنا.

عملية شرق الفرات

تشعر تركيا باستياء متزايد تجاه الولايات المتحدة التي أبرمت اتفاقا مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.

منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في العام الماضي اعتزامه سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا، اتفق البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي على إقامة منطقة آمنة داخل سوريا على حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية.

كانت الوحدات حليف واشنطن الرئيسي على الأرض في سوريا خلال المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية.

تقول أنقرة إن الولايات المتحدة جمدت المساعي الرامية لإقامة المنطقة الآمنة وطالبت واشنطن بقطع صلاتها بالوحدات.

كان أردوغان كشف عن العملية، التي ستكون ثالث توغل تركي في سوريا خلال ثلاثة أعوام، في وقت سابق هذا العام.

تصريحات أردوغان في الشأن الاقتصادي