نصرالله: سنبدأ الرد على الاختراق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية [فيديو]

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، السبت، أن رد حزبه على هجوم بطائرتين مسيرتين اتهم لبنان إسرائيل بتنفيذه قبل أسبوع "أمر محسوم".

ماذا قال؟

قال نصر الله في خطاب متلفز خلال احتفال ديني في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت، إن "ضرورة الرد هو أمر محسوم. الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد".

نصر الله: "يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه".

نصرالله تحدث عن اتصالات دولية وإقليمية مكثفة مع مسؤولين لبنانيين وحزب الله للحؤول دون رد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أكبر، لكنه أكد أن "كل هذا التهويل لن يمنع من حصول رد".

تأتي التصريحات وسط توتر بين لبنان وإسرائيل بدأ قبل نحو أسبوع مع اتهام حزب الله إسرائيل بشن هجوم عبر طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة.

نصرالله: "الرد سيكون مفتوحاً من لبنان، سواء في مزارع شبعا أو أي مكان على الحدود".

نصرالله كرر الإشارة إلى أن حزبه سيعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية، لكنه أوضح أن "هذا لا يعني أن كل مُسيرة في سماء لبنان سنعمل على إسقاطها" بشكل لا يستنفذ "إمكانيات الدفاع الجوي" لدى حزبه.

"شماعة"

رد نصرالله على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لحزب الله بتصنيع صواريخ دقيقة في لبنان لصالح إيران، واصفاً إياها بـ"شماعة".

قال نصر الله "نملك في لبنان ما نحتاجه في أي مواجهة صغرى أو كبرى من صواريخ دقيقة. وليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة".

نصر الله: نتنياهو يبحث عن حجة لممارسة الاعتداء، وليغير المعادلة، ويفرض قواعد اشتباك جديدة، خاصة أنه لم تحصل أية عملية على الحدود".

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