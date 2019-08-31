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نصرالله: سنبدأ الرد على الاختراق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية [فيديو]

31/8/2019

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، السبت، أن رد حزبه على هجوم بطائرتين مسيرتين اتهم لبنان إسرائيل بتنفيذه قبل أسبوع "أمر محسوم".

ماذا قال؟
  • قال نصر الله في خطاب متلفز خلال احتفال ديني في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت، إن "ضرورة الرد هو أمر محسوم. الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد".
  • نصر الله: "يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه".
  • نصرالله تحدث عن اتصالات دولية وإقليمية مكثفة مع مسؤولين لبنانيين وحزب الله للحؤول دون رد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أكبر، لكنه أكد أن "كل هذا التهويل لن يمنع من حصول رد".
  • تأتي التصريحات وسط توتر بين لبنان وإسرائيل بدأ قبل نحو أسبوع مع اتهام حزب الله إسرائيل بشن هجوم عبر طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنهما كانتا محملتين بمواد متفجرة.
  • نصرالله: "الرد سيكون مفتوحاً من لبنان، سواء في مزارع شبعا أو أي مكان على الحدود".
  • نصرالله كرر الإشارة إلى أن حزبه سيعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية، لكنه أوضح أن "هذا لا يعني أن كل مُسيرة في سماء لبنان سنعمل على إسقاطها" بشكل لا يستنفذ "إمكانيات الدفاع الجوي" لدى حزبه.
"شماعة"
  • رد نصرالله على اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لحزب الله بتصنيع صواريخ دقيقة في لبنان لصالح إيران، واصفاً إياها بـ"شماعة".
  • قال نصر الله "نملك في لبنان ما نحتاجه في أي مواجهة صغرى أو كبرى من صواريخ دقيقة. وليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة".
  • نصر الله: نتنياهو يبحث عن حجة لممارسة الاعتداء، وليغير المعادلة، ويفرض قواعد اشتباك جديدة، خاصة أنه لم تحصل أية عملية على الحدود". 
خلفيات
  • يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة مع سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله فجر الأحد الماضي، وانفجار إحداهما.
  • فجر الإثنين دوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.
  • بينما لم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن الحادثين، يتهم لبنان الرسمي إسرائيل بالوقوف وراءهما، من خلال تصريحات كبار مسؤوليه.
  • أجمعت مختلف التيارات السياسية في لبنان على إدانة الاعتداء الإسرائيلي، على ضاحية بيروت والذي وصفه رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"الفاضح"، مؤكدين حق بلادهم في الدفاع عن نفسها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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