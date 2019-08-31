مخاوف من كشف أسرار تجسس أمريكية بعد نشر ترمب صورة موقع إيراني

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر اصطناعي إيراني ما أثار تساؤلات بشأن كشف أسرار عمليات مراقبة أمريكية.

كشف أسرار التجسس الأمريكية:

أظهرت الصورة غير الملونة، التي نشرها الرئيس الأمريكي، موقع الإطلاق في مركز للفضاء بشمال إيران بما في ذلك برج خدمات وقاذفة متنقلة وقد تعرضا للتدمير.

نشر الرئيس الأمريكي لصورة موقع عملية إطلاق فاشلة للقمر الاصطناعي الإيراني، أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك قد كشف أسرار عمليات المراقبة والاستطلاع الأمريكية.

أشار ترمب في تغريدة إلى الموقع المحدد لمكان الاطلاق، قائلا إن الولايات المتحدة ليست ضالعة في "الحادث المأساوي أثناء الاستعدادات النهائية لإطلاق الصاروخ سفير في موقع الإطلاق رقم واحد في سمنان بإيران".

في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض في وقت لاحق يوم الجمعة، دافع ترمب عن نشره للصورة وأكد مجددا أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بهذا الحادث.

قال ترمب" كانت لدينا صورة، قمت بنشرها وهو ما لدي الحق المطلق في القيام به" وأضاف أن الإيرانيين "كانوا سيطلقون صاروخا كبيرا ولم تسر الأمور بشكل جيد، لا علاقة لنا بذلك".

كان مسؤول إيراني، قال إن الصاروخ انفجر على منصة الإطلاق يوم الخميس، وقال مسؤول أمريكي أيضا إن إيران فشلت في إطلاق قمر اصطناعي.

الرئيس الأمريكي قال في تغريدته "أطيب التمنيات لإيران وأتمنى لها التوفيق في تحديد ما حدث في الموقع رقم واحد".

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

أخبار سارة "لخصومنا"

قال باتريك إدينغتون وهو محلل سابق لصور الأقمار الاصطناعية بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إن الصورة التي بثها ترمب هي فيما يبدو صورة سرية التقطها قمر تجسس أمريكي.

وأضاف" إذا نشر الرئيس ببساطة على تويتر صورة حصل عليها من إفادة سرية وجرى التقاطها عبر أكثر قدراتنا في مجال الاستطلاع تقدما، فإن هذه من دون شك أخبار سارة لخصومنا".

محلل الصور بوكالة المخابرات الأمريكية، أوضح بالقول" وفي حين يحظى ترمب، بسلطة رفع السرية عن أي وثيقة اتحادية، فإن تويتر ليس وسيلة شرعية.. للقيام بذلك".

أبلغ مسؤول دفاعي أمريكي شبكة (سي.إن.بي.سي) بأن الصورة التي بدت أنها لقطة من نسخة مادية لصورة القمر الاصطناعي تم تضمينها في تقرير مخابرات يوم الجمعة، في وقت لم تعلق وزارة الدفاع على المسألة.

كانت الولايات المتحدة قد حذرت إيران من إطلاق الصواريخ، وذلك خشية أن تمكن التكنولوجيا المستخدمة في وضع الأقمار الاصطناعية في المدار، طهران من تطوير قدرات صاروخية باليستية تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية.

طهران تنفي الاتهام الأمريكي بأن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية.

كثفت إدارة ترمب الضغوط الاقتصادية على إيران بسلسلة عقوبات اقتصادية لمحاولة إجبارها على معاودة التفاوض على اتفاق توصلت إليه في عام 2015 مع القوى العالمية يحد من برنامجها النووي.

عرض ترمب إجراء محادثات مع إيران، لكن طهران تقول على لسان كبار مسؤوليها إنه ينبغي رفع العقوبات الأمريكية عن بلادهم أولا.

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