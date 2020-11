مخاوف من كشف أسرار تجسس أمريكية بعد نشر ترمب صورة موقع إيراني

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورة لما بدا أنه موقع لعملية إطلاق فاشلة لقمر اصطناعي إيراني ما أثار تساؤلات بشأن كشف أسرار عمليات مراقبة أمريكية.

كشف أسرار التجسس الأمريكية:

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019