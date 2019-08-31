شاهد: البشير يعترف بتلقيه 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن تفاصيل جديدة بخصوص استلامه أموالا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأقر بتلقيه 25 مليون دولار منه.

التفاصيل:

البشير اعترف خلال جلسة محاكمته الثالثة اليوم السبت ردا على سؤال القاضي عن مصدر الأموال، أنه تلقاها من مسؤولين سعوديين.

وقال البشير:" تلقى مدير مكتبي حاتم حسن بخيت اتصالا من مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأن لديه رسالة سيرسلها بطائرة خاصة".

البشير قال للمحكمة إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي.

كان البشير، قال حينما استجوبته المحكمة للمرة الأولى إنه تلقى 25 مليون دولار من بن سلمان لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة.

قال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن "اتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل/نيسان 2019) في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351.770 دولار و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".

وقال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

المحكمة رفضت اليوم الإفراج عن البشير لأن عقوبة التهم الموجهة له تتجاوز عشر سنوات، وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية.

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