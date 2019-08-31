خبير اقتصادي: على إسرائيل الاختيار بين الصين وأمريكا

قال المحلل والخبير الاقتصادي جاك نوفاك في مقال بشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه الصين ستضع إسرائيل في معضلة الاختيار بين واشنطن وبيجين.

أبرز ما جاء في المقال

تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل بشكل واضح الابتعاد عن الصين.

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيرات متكررة لإسرائيل على مدار العام ونصف العام الماضيين بأن عليها أن تنأى بنفسها عن الصين وأن تلغي عددا من الصفقات الاقتصادية التي أبرمتها مع بيجين.

جاء أكبر تحذيرين في يناير/كانون الثاني، عندما قال وزير الخارجية مايك بومبو إنه ما لم تقلل إسرائيل من تعاونها مع الصين فقد تقلل الولايات المتحدة "تبادل المعلومات الاستخباراتية والمواقع المشتركة للمنشآت الأمنية" مع إسرائيل.

في وقت سابق من العام الجاري حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون المسؤولين الإسرائيليين على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد شركتي هواوي و"زد تي إي" الصينيتين المتخصصتين في تصنيع الإلكترونيات.

لماذا يعد التخلي عن الصين خيارا صعبا لإسرائيل؟

رغم أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة خاصة فإن الإسرائيليين لديهم قناعة توصلوا لها على مدار الزمن، وهي تجنب وضع كل بيض الولاء في سلة واحدة.

التوتر بين الولايات المتحدة والصين سيدفع الدبلوماسية الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذه الفلسفة.

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقييما موسعا إلى مجلس الوزراء الأمني المصغر قالت فيه إن ​​إسرائيل لن تتمكن على الأرجح من الاستفادة من استثمارات البنية التحتية الصينية دون أن تفقد درجة كبيرة من الدعم الأمريكي.

فور اطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا التقرير قرر تأجيل التصويت على خطة مراقبة جديدة للاستثمارات الصينية في إسرائيل من أجل تعزيز القيود المفروضة على مشاريع التكنولوجيا الفائقة التي تقلق إدارة ترمب بشدة.

مشروعات البنية التحتية الرئيسية المهددة:

هناك مشروعان رئيسيان في إسرائيل سيكونان محل تهديد بسبب توتر العلاقات الأمريكية الصينية.

المشروع الأول هو إدارة ميناء حيفا، والذي من المقرر أن تمنحه إسرائيل لمجموعة شنغهاي الدولية للموانئ، والتي أنفقت بالفعل ملياري دولار على المشروع.

المشروع الثاني هو مشروع حفر مجموعة أنفاق وتشغيل الأنظمة الإلكترونية لخط سكة حديد جديد في تل أبيب ضمن صفقة قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار فازت بها مجموعة سكة حديد الصين.

أي طريق ستسلك إسرائيل؟