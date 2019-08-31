بعد تعليق عمل البرلمان البريطاني: موجة احتجاجات في وجه جونسون

خرجت مظاهرات في لندن ضد قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان البريطاني، والخروج من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق.

وتأتي هذه الاحتجاجات بدعوة من "مبادرة أوربا أخرى ممكنة" المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

وشارك في هذه الاحتجاجات زعيم المعارضة وحزب العمال المعارض جيريمي كوربن ومنظمة "مومنتم" ونشطاء بيئيون.

تعليق عمل البرلمان

تعهد جونسون بأن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 31 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سواء باتفاق أو من دون اتفاق يحدد العلاقات مع الاتحاد في المستقبل، وتهدف خطوة تعطيل البرلمان لنحو شهر قبل هذا الموعد إلى عرقلة مساعي معارضيه لمنع ذلك.

يبدأ التعليق بعد أيام قليلة فقط من التئام البرلمان بعد عطلته الصيفية في سبتمبر/أيلول الجاري، وقبل أسابيع من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

الخطوة كما ترى المعارضة، تعني أنه لن يبقى لأعضاء البرلمان الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق.

تقول الحكومة إن من الطبيعي تعليق البرلمان قبل طرح رئيس الوزراء الجديد برنامجه السياسي خلال كلمة للملكة من المقرر أن تلقيها في 14 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يقول أنصار جونسون أيضا إن البرلمان يتعطل عادة في أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري، مع عقد الأحزاب الرئيسية مؤتمراتها السياسية.

يقول معارضوه إن فترة تعليق الجلسات طويلة على غير المعتاد ويصفون ذلك بأنها محاولة مكشوفة لتقليص الوقت المتاح للنواب لإجراء مناقشات قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

يريد النواب المعارضون منع تعليق البرلمان وسن تشريع يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق عند عودتهم من عطلة الصيف.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

المظاهرات في الشوارع

شهدت عشرات المدن البريطانية وفي مقدمتها العاصمة لندن، السبت، مظاهرات احتجاجا على قرار جونسون.

تجمع نحو ألفي شخص خارج مكتبه في "داونينغ ستريت" وساروا عبر وسط لندن وصولا إلى قصر بكنغهام.

حملت لافتات عبارات مثل "دافعوا عن ديمقراطيتنا" و"أوقفوا جونسون" و"أنقذوا برلماننا" و"أوقفوا الانقلاب".

هتف المحتجون الذين أغلقوا شارع "وايت هول" أمام حركة المرور، بـ "اخجل يا بوريس جونسون".

حملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "أطيحوا ببوريس" و"الشعب البريطاني انتخب البرلمان ولم ينتخب بوريس جونسون"، و"أوقفوا بوريس"، و"أوقفوا بريكست".

قال المتظاهر البريطاني مارك (43 عاما): "أنا هنا للدفاع عن الديمقراطية، وضد تعليق عمل البرلمان وفرض بريكست بدون اتفاق بلا إرادة ديمقراطية".

تابع: "هذا الوضع لن يتغير سواء باستفتاء جديد أو انتخابات عامة، فالدستور لا يعمل في بريطانيا".

أردف "علينا إعادة النظر في كيفية انتخاب النواب وكيفية مناقشة القرارات الكبيرة، وإلا فإن بريطانيا ستظل منقسمة لعشرات الأعوام".

بدورها قالت المواطنة الأمريكية المشاركة في المظاهرة، راشيل، إنها جاءت لدعم "أشقائها وشقيقاتها" في لندن.

أضافت: "نحن نؤيد الديمقراطية ونناهض الفاشية، إننا نتحد هنا، وسعداء بكوننا مع أصدقائنا اللندنيين كافة".

المتظاهرة البريطانية ماري (22 عاما)، قالت: "هذا يبدو وكأنه نهاية الديمقراطية في بريطانيا، ولذلك نحن هنا".

شددت على "ضرورة تغيير الوزراء أولا" واعتبرت أن الحكومة ككل لا تعمل.

رأت أن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي أسوأ قرار أقدم عليه البريطانيون ودعت إلى إعادة النظر فيه.

أضافت "علينا تغيير الاتحاد الأوربي من الداخل".

قالت المتظاهرة جودي، "قبل كل شيء أريد رئيس وزراء منتخب، وبرلمان على رأس عمله، أريد مناقشة المشاكل التي نواجهها في البرلمان".

يشار إلى أن عدد التواقيع على عريضة في الموقع الإلكتروني للبرلمان ضد قرار تعليق أعماله، بلغ قرابة مليون و700 ألف توقيع.

والأربعاء الماضي، وافقت الملكة إليزابيث الثانية، على طلب جونسون تعليق جلسات مجلس البرلمان بدءًا من الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، في خطوة لاقت معارضة شديدة من رئيس البرلمان وأحزاب المعارضة.

مظاهرات في أيرلندا