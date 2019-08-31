اليمن: تقدم للجيش بصعدة ومقتل قائد حوثي والشورى يدين غارات الإمارات

أحرزت القوات الموالية للحكومة اليمنية تقدمًا على حساب قوات جماعة الحوثيين، في محافظتي صعدة وحجة (شمال) بإسناد من طيران التحالف العربي، حسب وسائل إعلام.

تصاعد المعارك بصعدة وحجة

تصاعدت وتيرة المعارك بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين في مديرية كتاف بصعدة (معقل الجماعة) ومديرية حرض بحجة، خلال اليومين الماضيين.

ذكر "سبتمبر نت"، موقع الجيش اليمني، أن قوات الحكومة حررت مناطق واسعة في حرض، الجمعة والسبت.

قال مصدر ميداني إن المعارك تدور جنوب مدينة حرض، بالتزامن مع غارات مكثفة نفذها طيران التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، على مواقع الحوثيين.

أضاف أن مقاتلات التحالف أغارت على تعزيزات ومواقع سلاح للحوثيين في حرض، ما أدى إلى مقتل مسلحين حوثيين، وتدمير آليات عسكرية ومخزن للأسلحة.

ذكر موقع الجيش أن القوات الحكومية أحكمت السيطرة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة في مديرية كتاف بصعدة، وقطعت جميع خطوط إمدادات الحوثيين إلى المنطقة، بعد قتال شديد منذ صباح الجمعة.

وبينما لم تعقب جماعة الحوثي على الأنباء عن تراجعها في حجة وصعدة، أفادت بمقتل قائد محور صعدة في قواتها، العميد أمين حميد الحميري، خلال القتال، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وتستمر الحرب في اليمن للعام الخامس بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

اعتقالات في صفوف الشرعية

واصلت قوات الحزام الأمني شن حملات اعتقالات في مناطق مختلفة من عدن، استهدفت منازل معارضيها والموالين للحكومة الشرعية اليمنية.

اعتقلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ياسر العمودي مدير عام مديرية رصد بمحافظة أبين الموالي للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من أحد الفنادق في محافظة عدن.

قالت مصادر محلية إن مسلحي المجلس الانتقالي اقتحموا أحد الفنادق بمديرية المنصورة واعتقلوا العمودي واقتادوه إلى جهة مجهولة.

تشهد عدن حملة دهم واعتقالات تنفذها قوات تابعة للمجلس الانتقالي لليوم الثالث على التوالي.

وكانت الحكومة اليمنية دانت ما وصفته بالعدوان الإماراتي الصريح الرامي إلى منع الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على أرضها.

وفي بيان أصدرته أمس، قالت الحكومة إن استمرار الإمارات في تزويد ما يسمى المجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة إصرار على تقويض الشرعية.

الشورى اليمني يدعو لوقف "عبث الإمارات"

دعا مجلس الشورى اليمني، السعودية، إلى "الوقوف بجدية مع الشرعية، وإيقاف العبث الذي تقوم به دولة الإمارات".

قال المجلس، في بيان، إن الإمارات تدعم علنًا المليشيا المتمردة في عدن ومحافظات جنوبية أخرى، "لتقويض سلطة الدولة، وتمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية".

أعرب مجلس الشورى عن دعمه الكامل للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي، والذي "يحمل كامل المسؤولية لدولة الإمارات، من خلال تدخلها السافر ودعم مليشيات الانتقالي واستخدام القصف الجوي ضد قوات الجيش الوطني".

ندد الشورى اليمني بـ "القصف الغاشم" لطيران الإمارات، الذي استهدف الجيش الوطني وقوات الشرعية، ووصفه بأنه "اعتداء سافر تجاوز كل الأعراف والقيم وروابط الأخوة بين الشعبين".

اعتبر أن ذلك القصف "مّثل طعنة غادرة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، التي يكن لها اليمن كل الحب والتقدير على مواقفها النبيلة والثابتة الداعمة للشرعية الدستورية".

دعا المجلس قادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى "تحمل المسؤولية، والوقوف بحزم بجانب شعبنا اليمني وشرعيته الدستورية ضد كل من يحاول النيل منه".

طالب "كافة أبناء الشعب اليمني ومكوناته وفعالياته بالاصطفاف والتلاحم في هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها وطنهم".

من جهته قال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي إن الأوضاع في عدن مستقرة. واتهم منصور صالح الحكومة الشرعية بأنها مخترقة من تنظيم الدولة والقاعدة وهي حكومة إخوانية تحمل مشروعا تدميريا للجنوب، حسب تعبيره.

والإمارات شريكة السعودية في التحالف، الذي ينفذ منذ عام 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة عناصر الحوثيين، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وتشن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، المدعومة إماراتيًا، هجومًا للسيطرة على محافظات جنوبية، ولطرد القوات الحكومية.

ويدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ويتهم الحكومات المتعاقبة بإهمال الجنوب ونهب ثرواته.

وتضع التطورات في جنوبي اليمن مزيدًا من العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة المتعثرة أساسًا للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في البلد العربي الفقير.

الحملة العسكرية في شبوة وأبين

وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقديشي قال إن الحملة العسكرية التي قامت بها قوات الحكومة الشرعية بمحافظات شبوة وأبين وعدن تمت تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي، وبالتنسيق التام مع قيادة القوات المشتركة للتحالف.

تصريحات وزير الدفاع اليمني جاءت عقب زيارته للجرحى من منتسبي الوحدات العسكرية التابعة لعتق وأبين، الذين تم نقلهم لتلقي العلاج في أحد المستشفيات، عقب إصابتهم نتيجة غارات الطائرات الإماراتية على قوات الحكومة الشرعية في عدن أخيراً.

الحملة العسكرية التي قامت بها قوات الحكومة الشرعية على المجلس الانتقالي بشبوة تمت بتعليمات من هادي

سحب المقاومة من الحد الجنوبي

رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في تعز حمود المخلافي دعا الجنود الذين يقاتلون في الحد الجنوبي للسعودية إلى سرعة العودة إلى جبهات القتال في محافظة تعز، وذلك لاستكمال تحريرها وحمايتها من المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها.

قال المخلافي إنه تجري الترتيبات لاستقبال الجنود العائدين من الحد الجنوبي للسعودية واحتوائهم في صفوف الجيش والمقاومة.

اعتبر عودة الجنود من الحد واجبا وطنيا مقدسا لا يقبل التنازع.

أكد المخلافي على القيادات الميدانية ومنتسبي المقاومة الشعبية والجيش الوطني ضرورة الحفاظ على جاهزيتهم الكاملة ورفع الروح المعنوية والقتالية استعدادا لمتطلبات المرحلة القادمة.

وقد بقيت الحدود الجنوبية للسعودية مصدر كثير من الهجمات التي شنتها القوات التابعة لجماعة الحوثي منذ بدء الحرب في اليمن 2015.

وقد سعت السعودية إلى تأمين هذه المناطق بالاستعانة بألوية عسكرية يمنية تُدفع رواتبها بشكل مباشر من السعوديين وتحافظ على روابط شكلية مع الجيش اليمني.

مظاهرة أمام البيت الأبيض