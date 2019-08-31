الناقلة الإيرانية "هائمة" في البحر المتوسط

أظهرت بيانات تتبع حركة السفن، السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية التي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة إلى ميناء الإسكندرونة التركي وليس لها وجهة محددة الآن.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، الناقلة أدريان داريا 1 على قائمتها السوداء.

وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في، يوليو/ تموز الماضي، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوربي.

الناقلة هائمة في المتوسط

بيانات موقع ريفينيتيف لتتبع وجهات السفن سجلت وجهة الناقلة على أنها "للطلب" بعدما كانت الوجهة المسجلة هي ميناء الإسكندرونة. وعادة ما يعني لفظ "للطلب" أن السفينة متاحة للاستئجار.

مواقع متخصصة بمراقبة حركة النقل البحري أكدت أن الناقلة الضخمة قامت بتغيير اتجاهها عدة مرات، دون أي منطق واضح.

تركيا قالت، أمس الجمعة، إن الناقلة تتجه إلى المياه اللبنانية، لكن الولايات المتحدة قالت لاحقا إن السفينة في طريقها إلى سوريا.

أشارت بيانات تتبع السفن أن الناقلة تتجه غربا بعدما كانت تتحرك شرقا في السابق نحو الساحل التركي في فترة بعد الظهيرة.

بحسب البيانات، فإن هذا ثالث تغيير واضح لمسار الناقلة منذ، الخميس الماضي.

كان لبنان قد نفى، الجمعة، ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من أن موانئه ستستقبل الناقلة المحملة بـ2,1 مليون برميل من النفط تبلغ قيمتها حوالى 140 مليون دولار.

عقوبات أمريكية

الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية، الجمعة، وأكدت أن لديها "معلومات موثوقة" بـأنها تنقل النفط إلى سوريا في تحد لعقوبات واسعة مفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كتب، مساء الجمعة، في تغريدة "لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها إلى طرطوس، بسوريا".

Today, @USTreasury designated the #AdrianDarya1 and its captain for providing assistance to the IRGC to sell illicit oil from Iran to Syria. The U.S. will not idly watch the Assad regime use Iranian oil to terrorize its own people. https://t.co/6L7oh4cUMS — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 31, 2019

وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن السفينة "ملكية مصادرة" وفقا لقرار يتعلق بمكافحة الإرهاب و"كل من يقدم الدعم للناقلة يواجه خطر فرض عقوبات عليه".

بحسب القرار فإن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.

باعت النفط

إيران قالت، الإثنين، إنها "باعت النفط" الذي على متن الناقلة وبأن المشتري سيقرر وجهتها.

لم تحدد إيران هوية المشتري كما لم تقل ما إذا كان النفط بيع قبل أو بعد احتجاز الناقلة في مضيق جبل طارق.

إيران قالت إنها لا تستطيع تسمية الوجهة الفعلية بسبب "الإرهاب الاقتصادي" للولايات المتحدة وعقوباتها على مبيعات النفط الإيرانية.

"بعض المرونة"