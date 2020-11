الناقلة الإيرانية "هائمة" في البحر المتوسط

أظهرت بيانات تتبع حركة السفن، السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية التي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران لم تعد متجهة إلى ميناء الإسكندرونة التركي وليس لها وجهة محددة الآن.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، الناقلة أدريان داريا 1 على قائمتها السوداء.

وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في، يوليو/ تموز الماضي، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوربي.

Today, @USTreasury designated the #AdrianDarya1 and its captain for providing assistance to the IRGC to sell illicit oil from Iran to Syria. The U.S. will not idly watch the Assad regime use Iranian oil to terrorize its own people. https://t.co/6L7oh4cUMS

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 31, 2019