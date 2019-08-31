الانتخابات الرئاسية التونسية: إعلان القائمة النهائية للمرشحين

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بفون، السبت، أن العدد النهائي للمترشحين الذين سيتنافسون في انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، 26 مرشحا.

التفاصيل:

قال بفون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه "تم ترتيب قائمة المترشحين للرئاسية بصفة نهائية، بعد استيفاء كل إجراءات البت في كل النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المترشحين التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري".

قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا

منجي الرحوي، محمد عبّو، عبير موسى، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي الحامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، سيف الدين مخلوف.

بفون أشار إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسيات انطلقت السبت بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، وستنطلق الإثنين المقبل بالنسبة إلى المقيمين في الداخل.

رئيس الهيئة تابع قائلا "تنطلق الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام 13 و14 و15 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي الداخل تُجرى يوم 15 من نفس الشهر".

إثر تقديم القائمة الأولية للمرشحين منذ أسبوعين تقدم 15 مرشحا تم رفض ترشيحاتهم بطعون للقضاء غير أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالقائمة.

ضمت القائمة رجل الإعلام الموقوف منذ أسبوع بتهم تبييض أموال نبيل القروي.

بفون أكد أن القروي "يبقى مرشحا للانتخابات الرئاسية" ما لم يصدر القضاء حكما في حقه.