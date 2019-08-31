اتهامات متبادلة بين سعوديين وإماراتيين .. هل بدأت الخلافات تطفو على السطح؟

تبادل إعلاميون سعوديون وإماراتيون هجوما حادا، خلال الأيام الماضية، في سلوك فسره مراقبون على وجود توترات وخلافات حادة بين الرياض وأبوظبي بدأت تطفو على السطح.
المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي: الامارات دولة عدوان احتلال ويجب طردها من اليمن .#الامارات_تقصف_الشرعية
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— ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) August 29, 2019
رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية
الحوثة استهدفوا حقل نفطي يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن بعد مضي 53 شهرا
كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس، فماذا حدث في الفترة الأخيرة ارجو مراجعة اسلوب إدارتكم للحرب
الامر واضح
— خلفان الكعبي (@KhalfanAlkaabi5) August 21, 2019
الامر واضح با خلفان..
هل تريدون طرد النفوذ السعودي
من اليمن كله؟
يمن جنوبي
تسيطرون عليه
يكرس يمنآ شماليآ
تسيطر عليه ايران!
وتريدون اسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض)لكي يتحقق هذا السيناريو.
ولا يبق في اليمن صديق للسعودية !؟
هكذا
الامر واضح يا خلفان
سجل يا تاريخ واشهد يازمن https://t.co/vRditShWTn
— سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 21, 2019
خلط الأوراق الذي حدث في #عدن وجنوب #اليمن بلا تنسيق مع قيادة التحالف ماهو والله إلا خيانة صريحة مكتملة الأركان؛ وطعن حقيقي في الظهر؛ وسيخسر خسارة (فادحة جدا) كل من كان وراءه على المدى المتوسط والبعيد.
ف #السعودية قد تسامح بحكمتها وعلو شأنها متى رأت ذلك؛ ولكنها (لا تنسى).
— Salman Al-Ansari سلمان الأنصاري (@Salansar1) August 21, 2019
تنشئ تحالف لدعم الشرعية
فينشئ ( صديقك ) فصائل للتمرد عليها
تدعم وحدة بلد مجاور أمن وطنك من أمنه واستقراره
فيتوعد ( صديقك ) بتقسيمه وإدخاله في الفوضى
تحشد جيش للتقدم في الخطوط الأمامية
فيفتح (صديقك) جبهة تشغلك في الخطوط الخلفية
أهكذا تكون الصداقة والا حنا فاهمين الصداقة غلط؟
— م. سلطان الطيار (@SMTayyar) July 29, 2019
هو وغيره أكدوا مرارا انهم يعبرون عن قناعات شخصية ومعظمهم تعرض للمساءلة بسبب ذلك. لكن السؤال هل انت وبقية الزملاء في الطرف الآخر تعبرون عن قناعات شخصية ام وفق توجيهات رسمية. ثم ما المانع ان نختلف في قضية الشمال والجنوب دون ان يعني ذلك وجود خلاف واختلاف بين اقوى حليفين في المنطقة https://t.co/MeJieckb2Z
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 24, 2019
الإعلام الإخونجي تقاسم الأدوار باقتدار فهم أكثر من يجيد هذه اللعبة فقناة العربية وفرعها الحدث مع قناة الجزيرة أتقنوا المهمة في خدمة الإخونج دوليا وإقليميا، إلا أن قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثا ومكرا؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي بينما هي تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية .
— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 27, 2019
مذبحة الإرهاب الإماراتي في #اليمن
جميل عز الدين#مذبحه_الارهاب_الامارتي #الامارات_تقصف_الجيش_الوطني #الامارات_تقصف_الشرعيه pic.twitter.com/bhhsUoImS6
— قناة اليمن الفضائية – Yemen Tv (@yemen1tv) August 30, 2019