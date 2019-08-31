اتهامات متبادلة بين سعوديين وإماراتيين .. هل بدأت الخلافات تطفو على السطح؟

تبادل إعلاميون سعوديون وإماراتيون هجوما حادا، خلال الأيام الماضية، في سلوك فسره مراقبون على وجود توترات وخلافات حادة بين الرياض وأبوظبي بدأت تطفو على السطح.

هجوم متبادل:

رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية الحوثة استهدفوا حقل نفطي يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن بعد مضي 53 شهرا كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس، فماذا حدث في الفترة الأخيرة ارجو مراجعة اسلوب إدارتكم للحرب الامر واضح

الامر واضح با خلفان.. هل تريدون طرد النفوذ السعودي من اليمن كله؟ يمن جنوبي تسيطرون عليه يكرس يمنآ شماليآ تسيطر عليه ايران! وتريدون اسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض)لكي يتحقق هذا السيناريو. ولا يبق في اليمن صديق للسعودية !؟ هكذا الامر واضح يا خلفان سجل يا تاريخ واشهد يازمن https://t.co/vRditShWTn

خلط الأوراق الذي حدث في #عدن وجنوب #اليمن بلا تنسيق مع قيادة التحالف ماهو والله إلا خيانة صريحة مكتملة الأركان؛ وطعن حقيقي في الظهر؛ وسيخسر خسارة (فادحة جدا) كل من كان وراءه على المدى المتوسط والبعيد.

ف #السعودية قد تسامح بحكمتها وعلو شأنها متى رأت ذلك؛ ولكنها (لا تنسى).

— Salman Al-Ansari سلمان الأنصاري (@Salansar1) August 21, 2019