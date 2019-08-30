البث الحي
سياسة

مظاهرات الجمعة 28 لحراك الجزائر تطالب برحيل "العصابات"

مظاهرات الجمعة الـ28 للحراك الشعبي في الجازئر تمسكت بمطالب رحيل بقايا رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
مظاهرات الجمعة الـ28 للحراك الشعبي في الجازئر تمسكت بمطالب رحيل بقايا رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
30/8/2019

شارك آلاف الجزائريين في مظاهرات الجمعة الـ28 للحراك الشعبي، تمسكا بمطالب رحيل بقايا رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واحترام سيادة الشعب.

رحيل العصابات
  • للجمعة 28 على التوالي، حافظ الحراك الشعبي على زخمه، وخرجت مظاهرات بالآلاف بعدة مدن شمالية، في مقدمتها الجزائر العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق).
  • تجددت شعارات المظاهرات المرفوعة خلال الجمعات الأخيرة، والمطالبة برحيل كل رموز نظام بوتفليقة، ممن يطلق عليهم شعبيا اسم "العصابات".
  • من الشعارات المرفوعة؛ "لا للحوار والانتشخابات مع العصابات"، و"نحن أحفاد المليون ونصف المليون شهيد لن نركع حتى الانتصار"، و"تتنحاو قاع (سترحلون كلكم)".
  • المظاهرات طالبت بالتغيير الجذري ورفضِ إجراء انتخابات رئاسية في ظل إشراف عناصر النظام السابق.
  • في العاصمة أقامت قوات الأمن حاجزا لمنع المتظاهرين من المرور عبر ساحة موريس أودان نحو البريد المركزي.

ودخل الحراك الشعبي شهره السادس، حيث بدأ في 22 فبراير/ شباط الماضي، ودفع في 2 من أبريل/ نيسان الماضي، ببوتفليقة (82 عامًا) إلى الاستقالة من الرئاسة.

ويتزامن ذلك مع ما يشبه حالة انسداد سياسي في البلاد، بسبب غياب التوافق حول طريقة إدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة.

مقترحات المرحلة الانتقالية
  • تنادي أحزاب ومنظمات أغلبها علمانية في الجزائر بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.
  • أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.
  • يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.

ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساعي لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف

مصر ترد على الانتقادات الدولية بعد اعتقالها ناشطين حقوقيين

وزير الخارجية المصري سامح شكري (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما