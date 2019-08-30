كيف أثر الصدام التجاري بين أمريكا والصين على إسرائيل؟

تواجه الحكومة الإسرائيلية تحدياً دبلوماسياً على خلفية الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بين سعي لإرضاء الحليف التاريخي، والتمسك بالحفاظ على العلاقات التجارية.

مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، نشر في تقرير له آثار الصدام الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين على إسرائيل، ومدى انعكاسه على المشهد القادم سياسياً واقتصادياً بل وحتى عسكرياً.

أبرز ما ورد في التقرير

بالرغم من أن إسرائيل تعتبر لاعبًا ثانوياً في الحرب التجارية، إلّا أنّ تقارب مصالح القوى العظمى معها في مجالات تميّزها نسبيًا، مثل الابتكار التكنولوجي والسايبر، يكثف التحدي السياسي الذي تواجهه.

بالنسبة لإسرائيل، تجسّد الصين خطرًا أمنيًا بدرجة معينة ومحدودة، بينما للولايات المتحدة، تشكّل الصين أول تهديد لأمنها القومي، من ناحية عسكرية وأمنية واقتصادية وتقنية واستراتيجية وأيديولوجية.

إسرائيل داخل حسابات الحرب