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سياسة

عقوبات أمريكية على مصرف لبناني بدعوى صلته بحزب الله

30/8/2019

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الخميس على "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.

التفاصيل
  • الخزانة الأمريكية قالت إن البنك يحول الأموال لأسر "المفجرين الانتحاريين".
  • وزير الخارجية مايك بومبيو: الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن حزب الله.
  • بومبيو: سوء سلوك مصرف "جمال ترست" يقوض سلامة النظام المالي اللبناني.
  • مسؤول أمريكي: لدينا علاقة جيدة جدا مع مصرف لبنان المركزي ولدينا ثقة في أنهم سيتخذون الإجراء الصحيح.
  • المسؤول: هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة جادة جدا في عرقلة "النشاط الإرهابي".
أسف لبناني
  • جمعية مصارف لبنان قالت إنها تأسف للقرار.
  • الجمعية: هذه الخطوة لن تؤثر على القطاع المصرفي اللبناني.
  • الجمعية: أموال المودعين في البنك آمنة.
ترحيب إسرائيلي
  • رحبت إسرائيل بالعقوبات التي فُرضت على البنك ودعت دول أخرى للقيام بالمثل.
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: هذا تحرك مهم يهدف إلى الضغط على "إيران ووكلائها".
خلفيات
  • تضع الولايات المتحدة حزب الله على "قائمة المنظمات الإرهابية" منذ 1997 وتقول إنه يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
  • "جمال ترست بنك" مصرف تجاري عمره 50 عاما وله أفرع في مختلف أنحاء لبنان، بحسب موقعه على الإنترنت.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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