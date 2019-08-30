عقوبات أمريكية على مصرف لبناني بدعوى صلته بحزب الله

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الخميس على "جمال ترست بنك" والشركات التابعة له في لبنان بزعم تسهيله الأنشطة المالية لجماعة حزب الله.
التفاصيل
- الخزانة الأمريكية قالت إن البنك يحول الأموال لأسر "المفجرين الانتحاريين".
- وزير الخارجية مايك بومبيو: الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن حزب الله.
- بومبيو: سوء سلوك مصرف "جمال ترست" يقوض سلامة النظام المالي اللبناني.
- مسؤول أمريكي: لدينا علاقة جيدة جدا مع مصرف لبنان المركزي ولدينا ثقة في أنهم سيتخذون الإجراء الصحيح.
- المسؤول: هذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة جادة جدا في عرقلة "النشاط الإرهابي".
أسف لبناني
- جمعية مصارف لبنان قالت إنها تأسف للقرار.
- الجمعية: هذه الخطوة لن تؤثر على القطاع المصرفي اللبناني.
- الجمعية: أموال المودعين في البنك آمنة.
ترحيب إسرائيلي
- رحبت إسرائيل بالعقوبات التي فُرضت على البنك ودعت دول أخرى للقيام بالمثل.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: هذا تحرك مهم يهدف إلى الضغط على "إيران ووكلائها".
خلفيات
- تضع الولايات المتحدة حزب الله على "قائمة المنظمات الإرهابية" منذ 1997 وتقول إنه يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
- "جمال ترست بنك" مصرف تجاري عمره 50 عاما وله أفرع في مختلف أنحاء لبنان، بحسب موقعه على الإنترنت.