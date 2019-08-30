تقرير: ماذا تفعل القوات الخاصة الروسية في إدلب؟

يبدو أن الكرملين قد عزز وجوده العسكري على خط المواجهة شمال غربي سوريا، حسب ما ذكره الصحفي أنطون مارداسوف، في مقال نشرته الجزيرة.

أبرز ما جاء في التقرير

في منتصف شهر يوليو/تموز، مع احتدام القتال جنوب محافظة إدلب، وشمال حماة، كشفت وكالة رويترز عن وجود قوات خاصة نشرتها روسيا في المنطقة.

الوكالة نقلت عن مصادر بالمعارضة أن إرسال القوات الروسية جاء في أعقاب إخفاق قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد في التقدم وخسائرها أمام المعارضة.

لكن وزارة الدفاع الروسية نفت بشكل متوقع وجود "قوات برية" روسية و"قوات خاصة" في إدلب، واصفة التقارير بـ"الأخبار الكاذبة".