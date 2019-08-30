ترمب يعلن تشكيل قيادة عسكرية أمريكية للفضاء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشكيل قيادة عسكرية للفضاء باسم "سبايسكوم" ستكون مسؤولة عن ضمان هيمنة الولايات المتحدة التي تهددها الصين وروسيا في هذا المجال العسكري الجديد.

التفاصيل:

ترمب قال خلال حفل أقيم في واشنطن الخميس "هذه لحظة تاريخية، يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة".

الحفل أقيم بحديقة الورود بالبيت الأبيض، بحضور وزير الدفاع مارك إسبر، ونائب الرئيس مايك بنس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دونفورد.

ترمب أضاف أن "قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا لأننا نعرف أن الطريقة المثلى لتفادي النزاعات تتمثل في الاستعداد للنصر".

بالنسبة إلى ترمب، يتعلق الأمر بمحاربة أعداء الولايات المتحدة الذين يهاجمون "الأقمار الصناعية الأمريكية التي تُعَدّ مهمة جداً للعمليات في ميادين الحرب وبالنسبة لأسلوب عيشنا".

"قوة الفضاء"

ستكون هذه القيادة العسكرية الحادية عشرة التابعة لـ"البنتاغون" وتضاهي القيادة الوسطى على سبيل المثال والمكلفة بالعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ستشرف هذه القيادة الجديدة على الفضاء والأقمار الصناعية والطائرات ذات مستوى التحليق المرتفع.

بعد "سبايسكوم"، أكد ترمب أنه سيتم إنشاء "قوة الفضاء" التي ستصبح الفرع السادس للجيش الأمريكي إلى جانب جيوش البر والبحرية وسلاح الجو ومشاة البحرية وخفر السواحل.

سيتم تشكيل تلك "القوة" داخل القوات الجوية التي تشرف على العمليات العسكرية في الفضاء منذ الخمسينات.

ستكون مهمة "سبايسكوم" متعددة وتتضمن الردع والدفاع وتوفير قدرة قتالية فعالة وتدريب المقاتلين على الحرب في الفضاء، وفقا للبنتاغون.





البقاء في المقدمة

الجنرال جون ريموند قائد القيادة العسكرية الجديدة قال خلال مؤتمر صحفي، "اليوم، نحن الأفضل عالميا في الفضاء، غير أن مستوى تفوقنا يضيق. نريد التحرك سريعا والبقاء في المقدمة".

الجنرال في سلاح الجو قال إن التهديدات تتراوح ما بين التشويش على الاتصالات وأقمار نظام تحديد الموقع إلى إطلاق صاروخ أرض جو ضد قمر صناعي "كما فعلت الصين في عام 2007".

"الخمس أعين"

ستعمل "سبايسكوم" مع حلفاء واشنطن التقليديين وهم مجموعة "الخمس أعين" (Five Eyes) التي تضم أجهزة الاستخبارات الأمريكية والنيوزيلندية والبريطانية والكندية والأسترالية، وكذلك مع ألمانيا واليابان وفرنسا التي أعلنت بالفعل عن التخطيط لإنشاء قيادة مخصصة للفضاء.

ستيف كيتاي نائب وزير الدفاع لشؤون الفضاء قال رداً على سؤال حول احتمال البحث عن حياة خارج الكوكب إن "سبايسكوم وقوة الفضاء ستركزان على الحياة على الأرض".

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