تحذيرات أممية من اندلاع حرب أهلية في ليبيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قلقه من أن تغرق ليبيا في حرب أهلية إذا لم يتم اتخاذ خطوات على المدى القصير لوضع حد للنزاع بين حكومة الوفاق الوطني وحفتر.

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أدى الهجوم الذي يشنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس إلى مقتل العشرات وأجبر 120 ألفا على مغادرة منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

الأمين العام للأمم المتحدة:

إذا لم يتم فعل شيء على المدى القصير، فمن المحتمل جدا أن يتحول النزاع الحالي إلى "حرب أهلية".

ضرورة التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع في ليبيا، هناك حاجة إلى دعم كامل وجماعي من المجتمع الدولي.

أدعو الفصائل المتحاربة إلى وقف كل الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي.

أحضّ جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظرا الى أنها قد تضرب بشكل عشوائي.

إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين، "إن هؤلاء يحتاجون لمأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم، أو إلى تلقّي مساعدة من أجل عودتهم بأمان إلى بلادهم".

أنا قلق حيال وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة جنّدهم أطراف النزاع في ليبيا، وحيال تدفّق السلاح الى البلاد".

أطالب بالاحترام الصارم للحظر المفروض على الأسلحة الساري منذ عام 2011.

مركبة تابعة لقوات خليفة حفتر في بلدة غريان بعد هجوم شنه عليها-27 يونيو/ حزيران

هجوم حفتر على طرابلس