8 مرشحين للرئاسة التونسية والنهضة تجتمع لتحديد موقفها

تلقت هيئة الانتخابات المستقلة في تونس (السبت) أوراق 8 مرشحين، بينما طرحت حركة "النهضة" عدة أسماء للترشح لانتخابات الرئاسة في حال تخلّى رئيسها راشد الغنوشي، عن حقه في الترشح.

8 مرشحين للرئاسة

الهيئة المستقلة للانتخابات الرئاسية في تونس تلقت اليوم 8 ترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 من سبتمبر/أيلول المقبل، حسب عضو الهيئة عادل البرينصي.

البرينصي: الهيئة تلقت ملفات كل من محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، ونبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" الجديد، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، والمنجي الرحوي القيادي في حزب الجبهة الشعبية، ورئيس لجنة المالية في البرلمان، ولطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، إضافة إلى ترشحات مستقلة.

البرينصي: من المرجح أن يبلغ عدد الترشحات بضع عشرات قياسا بانتخابات 2014 التي شهدت ترشح 80 شخصية تونسية للاستحقاق الرئاسي.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، إنه حال تخلي الغنوشي عن حقه في الترشح للرئاسة فإن حركته ستطرح عدة أسماء.

إنطلاق أشغال الدورة الإستثنائية عدد 30 لمجلس شورى حركة النهضة بالحمامات و على جدول أعمالها تحديد مرشح الحركة للإنتخابات الرئاسية2019 Posted by ‎حركة النهضة التونسية‎ on Saturday, August 3, 2019

أبرز تصريحات الهاروني:

من بين الأسماء المطروحة علي العريض نائب رئيس الحركة، وعبد الفتاح مورو رئيس البرلمان، والقيادي عبد اللطيف المكي.

اجتماع مجلس شورى الحركة سيحسم الأمر نهائيا اليوم في مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، وما إذا كان المرشح سيكون من داخل النهضة أو من خارجها.

في حال اختارت الحركة دعم مرشح من خارجها فإنها لن تكون محايدة في اختيارها وستزكي الشخصية الأقرب إلى مبادئ وأهداف الثورة والديمقراطية، وستكون منحازة للشخصية القادرة على تجميع التونسيين واحترام الدستور والتوافق مع حركة النهضة.

اجتماع حاسم

ينعقد في الوقت الحالي اجتماع مجلس شورى النهضة في دورته الثلاثين، للنقاش والحسم في الشخصية التي سترشحها الحركة للانتخابات الرّئاسية.

سبق أن أعلنت "النهضة" في يونيو/ حزيران الماضي، أن الغنوشي مرشحها الحالي للانتخابات الرئاسيّة، بمقتضى النظام الداخلي للحركة.

الاتحاد الأوربي يراقب:

الاتحاد الأوربي، أعلن أنه سيقوم بإرسال بعثة إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية تكريسا لدعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في تونس الذي انطلق منذ سنة 2011.

الاتحاد الأوربي: سيتم إرسال فريق يضم 10 محللين إلى تونس بداية من يوم 23 من أغسطس/آب الجاري.

الاتحاد الأوربي: الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، فيدريكا موغريني، قامت بتكليف عضو البرلمان الأوربي "فابيو ماسيمو كاستالدو" برئاسة هذه البعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس.

نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الانتخابات الرئاسية التونسية