وفاة داعية إسلامي بسجون السعودية بسبب الإهمال الطبي

توفي الداعية الإسلامي صالح الضميري، (الجمعة) بأحد سجون السعودية، وفق حقوقيين.

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تأكد لنا وفاة الشيخ #صالح_عبدالعزيز_الضميري في سجن الطرفية بسبب الإهمال الطبي حيث أنه مريض بالقلب وكان في العزل الانفرادي، وقد تم تسليم جثته لعائلته (صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم بسكاكا).

الشيخ اعتقل سابقاً أكثر من مرة على خلفية مناصرته الدائمة لمعتقلي الرأي. pic.twitter.com/IecbhMsOaV

— معتقلي الرأي (@m3takl) August 3, 2019