البث الحي
سياسة

نيويوركر: وزير الخارجية الإيراني تلقى دعوة للقاء ترمب في واشنطن

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
3/8/2019

كشفت مجلة "نيويوركر" الأمريكية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تلقى دعوة "مفاجئة" الشهر الماضي، للقاء الرئيس دونالد ترمب، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

التفاصيل:
  • المجلة نقلت، الجمعة، عن مصادر أمريكية وإيرانية مطلعة (لم تكشف عنها) أن الدعوة سلمها السيناتور الجمهوري راند بول، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى ظريف بنيويورك في 15 من يوليو/ تموز الماضي.
  • المجلة أضافت أن "بول عمل على هذه الفكرة لعدة أسابيع بموافقة ترمب، وبالتشاور مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية".
  • المجلة أشارت إلى أن بول ومستشاره دوغ ستافورد، "التقيا ظريف في مقر سفير إيران بالأمم المتحدة، في نيويورك منتصف الشهر الماضي، وتحدثا عن عدة نقاط خلافية بين الجانبين لاسيما برنامج طهران النووي".
  • المجلة قالت إن "ظريف طرح خلال الاجتماع الذي استغرق قرابة ساعة عدة أفكار لحل الأزمة بين بلاده والولايات المتحدة، وعرض بول على الوزير الإيراني أن يطرح تلك الأفكار بنفسه على ترمب في المكتب البيضاوي".
  • الصحيفة أشارت إلى أن ظريف أجاب بأن قرار قبول أو رفض هذه الدعوة يتخذ في طهران. وأعرب عن خشيته من أن تكون هذه المقابلة مجرد جلسة لالتقاط الصور خالية من المضمون.
  • لم يقبل القادة الإيرانيون في نهاية الأمر بهذا اللقاء.
السيناتور الأمريكي الجمهوري راند بول
ترمب وراند بول:
  • كان ترمب قد أكد الشهر الماضي، أنه سمح للسيناتور راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة التوترات في منطقة الخليج.
  • ترمب قال في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض: "راند صديقي، وقد سألني عما إذا كان باستطاعته الانخراط في مفاوضات، وأجبت بنعم".
  • ترمب أضاف: "إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط، ربما أقول أيضا نعم، على حسب من هم (هؤلاء الأعضاء)".
خلفيات:
  • تصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.
  • اتخذت إيران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
  • تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع تلك الدول.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)