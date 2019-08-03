نيويوركر: وزير الخارجية الإيراني تلقى دعوة للقاء ترمب في واشنطن

كشفت مجلة "نيويوركر" الأمريكية، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تلقى دعوة "مفاجئة" الشهر الماضي، للقاء الرئيس دونالد ترمب، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

التفاصيل:

المجلة نقلت، الجمعة، عن مصادر أمريكية وإيرانية مطلعة (لم تكشف عنها) أن الدعوة سلمها السيناتور الجمهوري راند بول، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى ظريف بنيويورك في 15 من يوليو/ تموز الماضي.

المجلة أضافت أن "بول عمل على هذه الفكرة لعدة أسابيع بموافقة ترمب، وبالتشاور مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية".

المجلة أشارت إلى أن بول ومستشاره دوغ ستافورد، "التقيا ظريف في مقر سفير إيران بالأمم المتحدة، في نيويورك منتصف الشهر الماضي، وتحدثا عن عدة نقاط خلافية بين الجانبين لاسيما برنامج طهران النووي".

المجلة قالت إن "ظريف طرح خلال الاجتماع الذي استغرق قرابة ساعة عدة أفكار لحل الأزمة بين بلاده والولايات المتحدة، وعرض بول على الوزير الإيراني أن يطرح تلك الأفكار بنفسه على ترمب في المكتب البيضاوي".

الصحيفة أشارت إلى أن ظريف أجاب بأن قرار قبول أو رفض هذه الدعوة يتخذ في طهران. وأعرب عن خشيته من أن تكون هذه المقابلة مجرد جلسة لالتقاط الصور خالية من المضمون.

لم يقبل القادة الإيرانيون في نهاية الأمر بهذا اللقاء.

السيناتور الأمريكي الجمهوري راند بول

ترمب وراند بول:

كان ترمب قد أكد الشهر الماضي، أنه سمح للسيناتور راند بول، بالتفاوض مع إيران حول تهدئة حدة التوترات في منطقة الخليج.

ترمب قال في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض: "راند صديقي، وقد سألني عما إذا كان باستطاعته الانخراط في مفاوضات، وأجبت بنعم".

ترمب أضاف: "إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط، ربما أقول أيضا نعم، على حسب من هم (هؤلاء الأعضاء)".

خلفيات: