نيكي هيلي تنتقد ترمب بعد سخريته من سرقة منزل نائب ديمقراطي

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات واسعة بعد تغريدة ساخرة من تعرض منزل نائب ديمقراطي لمحاولة سرقة.

القصة:

قال النائب الديموقراطي إيلايجا كامنغز في بيان الجمعة إن شخصا ما حاول اقتحام إلى مقر إقامته في وقت مبكر صباح يوم السبت 27 من يوليو/تموز.

أوضح كامينغز أنه علم بمحاولة دخول المنزل عبر النظام الأمني للمنزل وأنه رفع صوته بالصياح ما دفع ذلك الشخص إلى الهرب قبل أن يتمكن من دخول البيت.

الأنباء عن محاولة سرقة منزل كامنغز جاءت بعد أيام من سجال حاد بينه وبين الرئيس ترمب الذي وصف مدينة بالتيمور، التي يمثلها كامنغز في الكونغرس، بأنها الأسوأ في الولايات المتحدة ومليئة بالفئران.

علق ترمب أمس الجمعة على محاولة سرقة منزل كامنغز بتغريدة اعتبرت شامتة قال فيها "أخبار سيئة حقا! سرق منزل إيلايجا كامنغز في بالتيمور. هذا سيء للغاية".

Really bad news! The Baltimore house of Elijah Cummings was robbed. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019

علق كثيرون على تغريدة ترمب بأنها تعبر عن شماتة ولا يليق أن تصدر عن الرئيس.

كان من أبرز المنتقدين السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، والمعروفة بقربها من ترمب والتي علقت على تغريدة ترمب بقولها "لا داعي لهذا على الإطلاق".