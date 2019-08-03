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سياسة|أمريكا

نيكي هيلي تنتقد ترمب بعد سخريته من سرقة منزل نائب ديمقراطي

السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي
السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي
3/8/2019

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات واسعة بعد تغريدة ساخرة من تعرض منزل نائب ديمقراطي لمحاولة سرقة.

القصة:
  • قال النائب الديموقراطي إيلايجا كامنغز في بيان الجمعة إن شخصا ما حاول اقتحام إلى مقر إقامته في وقت مبكر صباح يوم السبت 27 من يوليو/تموز.
  • أوضح كامينغز أنه علم بمحاولة دخول المنزل عبر النظام الأمني للمنزل وأنه رفع صوته بالصياح ما دفع ذلك الشخص إلى الهرب قبل أن يتمكن من دخول البيت.
  • الأنباء عن محاولة سرقة منزل كامنغز جاءت بعد أيام من سجال حاد بينه وبين الرئيس ترمب الذي وصف مدينة بالتيمور، التي يمثلها كامنغز في الكونغرس، بأنها الأسوأ في الولايات المتحدة ومليئة بالفئران.
  • علق ترمب أمس الجمعة على محاولة سرقة منزل كامنغز بتغريدة اعتبرت شامتة قال فيها "أخبار سيئة حقا! سرق منزل إيلايجا كامنغز في بالتيمور. هذا سيء للغاية".

  • علق كثيرون على تغريدة ترمب بأنها تعبر عن شماتة ولا يليق أن تصدر عن الرئيس.
  • كان من أبرز المنتقدين السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، والمعروفة بقربها من ترمب والتي علقت على تغريدة ترمب بقولها "لا داعي لهذا على الإطلاق".
  • رغم إشادة كثيرين بتعليق هيلي وصراحتها فإن آخرين انتقدوها وقالوا إنها لم تجرؤ على انتقاد ترمب إلا بعد ترك منصبها، مشيرين إلى سجلها السابق في الدفاع عن ترمب وتصريحاته خلال عملها في الإدارة الأمريكية.
المصدر : الجزيرة مباشر
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