نزوح 750 ألف مدني من إدلب جراء هجمات النظام وروسيا

نزح 750 ألف سوري بسبب الهجمات التي يشنها نظام الأسد وروسيا والمجموعات المدعومة من إيران على إدلب.

نزوح إلى المخيمات:

يتوجه معظم النازحين الهاربين من القصف، إلى مخيمات أطمة ودير حسن وقاح وكفرلوسين شمالي إدلب، الواقعة قبالة قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي تركيا، إضافة إلى بساتين الزيتون ومنطقتي درع الفرات وغصن الزيتون.

قال محمد حلاج، مدير جمعية منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري، إن المنطقة تعرضت لـ3 حملات عسكرية منذ توقيع اتفاق إدلب، وإن إجمالي عدد النازحين منها بلغ 750 ألف.

حلاج أبدى مخاوفه من ارتفاع عدد النازحين إلى المليون في حال تواصلت الهجمات على المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، مثل معرة النعمان وسراقب وأريحا.

تأمين المأوى يمثل تحديا كبيرا للنازحين في ظل عجز المنظمات الإنسانية عن تأمينه بسبب كثافة النزوح في الفترة السابقة، إضافة إلى المياه النظيفة، والصرف الصحي، وخاصة في المخيمات العشوائية.

في منتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها. وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

منذ 26 من أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الأربعاء، عن مقتل 781 مدنيا، بينهم 208 أطفال، جراء غارات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد، خلال الفترة من 26 من أبريل/ نيسان 2019، حتى 27 من يوليو/ تموز الماضي.

يقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

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