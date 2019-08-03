مسؤولون أمريكيون: ترمب يرغب في الانسحاب التام من أفغانستان

قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترمب يرغب في سحب كافة جنود بلاده من أفغانستان، قبل حلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
التفاصيل
- أكد 5 مسؤولين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، لمحطة "إن بي سي" الأمريكية، رغبة ترمب باستكمال عملية سحب الجنود من أفغانستان قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة.
- إلا أن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته صعوبة تنفيذ هذا الطلب، لغاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
- من ناحية أخرى، قال ترمب في تصريحات صحفية الجمعة، بحديقة البيت الأبيض، إنهم بدأوا تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، من دون الخوض في تفاصيل.
- أضاف ترمب "نقلل عددنا، فمنذ 19 عاما نحن هناك ونقوم بدور الشرطة. حقّقنا الكثير من التقدّم. نحن نجري محادثات (مع طالبان)".
- لفت ترمب إلى أن القوات الأمريكية يمكنها الانتصار في أفغانستان في غضون بضعة أيام، لكنها لا ترغب بقتل 10 ملايين شخص.
- ذكر ترمب أنّه لا يتحدث عن استخدام أسلحة نووية، وقال "أنا أتحدث عن أسلحة تقليدية".
- أعرب ترمب عن ثقته بأن باكستان ستقدم الدعم للولايات المتحدة، في عملية السلام مع أفغانستان.
صراع في أفغانستان
- تشهد أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
- ترفض "طالبان" إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.
- منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تجري واشنطن مفاوضات مع حركة طالبان، في الدوحة، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف المستمرة منذ 19 عاما.