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سياسة|أمريكا

مسؤولون أمريكيون: ترمب يرغب في الانسحاب التام من أفغانستان

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
3/8/2019

قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترمب يرغب في سحب كافة جنود بلاده من أفغانستان، قبل حلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

التفاصيل
  • أكد 5 مسؤولين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، لمحطة "إن بي سي" الأمريكية، رغبة ترمب باستكمال عملية سحب الجنود من أفغانستان قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة.
  • إلا أن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته صعوبة تنفيذ هذا الطلب، لغاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
  • من ناحية أخرى، قال ترمب في تصريحات صحفية الجمعة، بحديقة البيت الأبيض، إنهم بدأوا تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، من دون الخوض في تفاصيل.
  • أضاف ترمب "نقلل عددنا، فمنذ 19 عاما نحن هناك ونقوم بدور الشرطة. حقّقنا الكثير من التقدّم. نحن نجري محادثات (مع طالبان)".
  • لفت ترمب إلى أن القوات الأمريكية يمكنها الانتصار في أفغانستان في غضون بضعة أيام، لكنها لا ترغب بقتل 10 ملايين شخص.
  • ذكر ترمب أنّه لا يتحدث عن استخدام أسلحة نووية، وقال "أنا أتحدث عن أسلحة تقليدية".
  • أعرب ترمب عن ثقته بأن باكستان ستقدم الدعم للولايات المتحدة، في عملية السلام مع أفغانستان.
صراع في أفغانستان
  • تشهد أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
  • ترفض "طالبان" إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.
  • منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تجري واشنطن مفاوضات مع حركة طالبان، في الدوحة، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف المستمرة منذ 19 عاما.
المصدر : وكالات
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