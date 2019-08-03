قاض فيدرالي يعطل مرسوما أصدره ترمب يقيد حق اللجوء

عرقل قاض فيدرالي مرسوما أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسمح برفض طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا بطريقة غير قانونية الحدود مع المكسيك، حسبما أوردت وسائل إعلام أمريكية.

التفاصيل:

اعتبر القاضي الفيدرالي في واشنطن راندولف موس، الجمعة، أن هذا التدبير اتُخذ "تجاوزاً للسلطة"، حسب قناة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.

قرر القاضي أن هذا المرسوم يتعارض مع القوانين الأمريكية للهجرة التي تسمح للمهاجرين المتواجدين فعلياً في البلاد بطلب اللجوء حتى لو لم يصلوا عبر نقطة دخول رسمية، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل".

يشكل المرسوم الذي وقعه ترمب في نوفمبر/ تشرين الثاني، جزءاً من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمواجهة مئات آلاف المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى والذين حاولوا مؤخرا الدخول إلى الولايات المتحدة عبر طلب وضع لاجئ في المكسيك.

أثار هذا الإجراء العام الماضي احتجاجات شديدة بما في ذلك من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي انتقدت أيضاً قدرات الاستقبال المحدودة في الولايات المتحدة على الحدود ما يتسبب بإطالة مدة الانتظار أكثر فأكثر.

ترمب والمهاجرون

شكلت سياسة ترمب بشأن الهجرة مرات عدة مصدر قرارات قضائية.

الأسبوع الماضي، عرقل قاض فيدرالي في كاليفورنيا إجراء جديداً لإدارة ترمب التي كانت تنوي تقييد اللجوء على الحدود الأمريكية الجنوبية.

ينص الإعلان الحكومي المثير للجدل على رفض كل طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون لم يحصلوا على وضع لاجئ في المكسيك أو دول أخرى عبروها في طريقهم نحو الولايات المتحدة.

هؤلاء المهاجرون -غالبيتهم من دول فقيرة أو تشهد أعمال عنف في أمريكا الوسطى في مقدمتها غواتيمالا والسلفادور- يقدمون بشكل عام طلبات لجوء تسمح لهم بالبقاء في الأراضي الأمريكية خلال فترة دراسة ملفاتهم من جانب قاض متخصص في الهجرة.

أعلن ترمب أيضا الأسبوع الماضي إبرام اتفاق حول الهجرة مع غواتيمالا مواصلاً بذلك ضغوطه لإرغام الدول المجاورة الواقعة جنوب الولايات المتحدة على السيطرة بشكل أفضل على تدفق المهاجرين الساعين للوصول إلى الأراضي الأمريكية.

مهاجرون من أمريكا الوسطى يعبرون نهرا يفصل بين غواتيمالا والمكسيك في طريقهم إلى الحدود الأمريكية (رويترز)

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