تركيا: يمكن لمقاتلتنا إطلاق صواريخ كروز مخصصة لـ"إف -35″

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إمكانية إطلاق صواريخ كروز المطورة خصيصا لمقاتلات "إف -35″، من المقاتلة الوطنية التركية، وطائرة "أقنجي" المسيرة من دون طيار.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين السبت، على هامش مشاركته في مهرجان "مراقبة السماء الوطني" بنسخته الـ 22، بولاية أنطاليا غربي البلاد.

أبرز تصريحات ورانك:

دولتان فقط حول العالم طورتا صواريخ كروز "SOM-J"، وبإمكان تركيا أن تبيع هذا النوع من الصواريخ إلى الدول المنخرطة ضمن برنامج تصنيع المقاتلة "إف -35".

يمكننا إطلاق الصواريخ المذكورة عبر المقاتلة الوطنية (مازالت في مرحلة التصنيع) والطائرة أقنجي من دون طيار المصنعة من قبل شركة بايكار التركية، التي ستكون قادرة على حمل ما تحمله المقاتلة "إف -35" من ذخائر.

تستمر أعمال ملاءمة الذخائر مع الطائرة أقنجي، ومن المخطط أن يجري تحليقها التجريبي في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.

صواريخ "SOM-J"

يمكن لهذه الصواريخ التحليق على ارتفاع منخفض جدا لمواجهة الأهداف البرية والبحرية المحمية بشكل مكثف، دون التعرض إلى الرادارات، كما يمكنها الوصول إلى الهدف المحدد بدقة بنظام قادر على التخفي وفق التضاريس.

يتم تطوير صواريخ "SOM-J" بحيث تكون مقاومة لإجراءات التشويش الإلكتروني، لذلك تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لمقاتلات "F-35".

مقاتلة إف 35 الأمريكية

خلفيات: