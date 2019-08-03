بالبكاء: أهالي معتقلي سجن العقرب المصري يروون مآسي ذويهم (فيديو)

بالبكاء، روت بعض أمهات وزوجات المعتقلين في سجن العقرب المصري لـ"الجزيرة مباشر" أوضاع ذويهن "المأساوية" بعد إعلانهم الإضراب عن الطعام منذ ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

التفاصيل:

أم محمد، والدة أحد المعتقلين، قالت، السبت، إنها ممنوعة من زيارته منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن سلطات السجن تمنع إدخال الأدوية والملابس للمعتقلين وتقطع عنهم الماء والكهرباء.

أضافت أم محمد أن قوات الأمن في السجن أطلقت على المعتقلين قنابل الغاز حتى تجبرهم على وقف إضرابهم عن الطعام، وطالبت بمعاملة المعتقلين السياسيين مثل معاملة السجناء الجنائيين وتجار المخدرات.

أم عمر، زوجة أحد المعتقلين، قالت إنهم مضربون في سجن العقرب منذ 46 يوما، مشيرة إلى أن هذا الإضراب هو الرابع، حتى تفتح إدارة السجن الزيارة لذويهم.

ضرب وصعق بالكهرباء

منظمة العفو الدولية كانت قد قالت في بيان، الثلاثاء، أن قرابة 130 شخصا في سجن العقرب بالقاهرة مضربون عن الطعام منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجا على ظروف حبسهم.

المنظمة دعت، في بيان، السلطات المصرية إلى "الإنهاء الفوري لظروف الحبس القاسية وغير الإنسانية في سجن العقرب شديد الحراسة والسماح بالزيارات الأسرية للسجناء في هذا السجن الواقع داخل مجمع سجون طرة بجنوب العاصمة المصرية.

#مصر : يجب على السلطات أن تضع فوراً حداً لظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية، وأن تسمح بزيارات عائلية منتظمة في سجن العقرب ذي الحراسة المشددة في طرة، حيث دخل حوالي 130 محتجزًا في إضراب جماعي عن الطعام لأكثر من ستة أسابيع https://t.co/5e1OryPlyT — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 31, 2019

المنظمة قالت نقلًا عن بيان أصدره السجناء من داخل محبسهم إنه "ردًا على الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 17 يونيو/حزيران، قامت السلطات بضرب السجناء وتعريضهم لصدمات كهربائية بواسطة مسدسات (الصعق بالكهرباء) وعاقبت بعضهم بإجراءات تأديبية لإرغامهم على إنهاء إضرابهم".

غوانتانامو مصر

يعد سجن طرة 992 شديد الحراسة أقسى سجون مصر وأكثرها رعبًا حتى عرف باسم "سجن العقرب" و"غوانتانامو مصر" نتيجة سمعته السيئة.

شيد السجن كقلعة حصينة عام 1993، وأحيط بسور ارتفاعه سبعة أمتار، وعليه أبراج حراسة وبوابة مصفحة من الداخل والخارج.

ينقسم سجن العقرب إلى أربعة مبانٍ، كل مبنى من الأعلى على شكل حرف "أتش" ويتكون من أربعة عنابر، كل عنبر يضم عشرين زنزانة، ليصبح عدد زنازين هذا السجن 320 زنزانة.

بمجرد إغلاق البوابة الخارجية المصفحة ينعزل كل عنبر تمامًا عن باقي السجن، ويغيب كل شيء وراء الزنازين الضيقة، ويحرم التواصل مع أي إنسان، حتى أن الصوت لا يتسرب إلى الزنازين المجاورة بسبب الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة.

يتكون العنبر من 20 زنزانة يفصلها ممر ضيق عرضه متران تقريبًا، في سقفه ثلاث فتحات تدخل منها أشعة الشمس للممر فقط لتصل بشكل غير مباشر إلى الزنزانة، لأن فتحتها لا تقابل فتحة الممر.

أما الزنزانة فهي ضيقة جدًا وتبلغ مساحتها 7 أمتار مربعة تقريبًا، وفيها حمام إسمنتي ومسطبة إسمنتيه للنوم، وفي بابها الحديدي فتحة صغيرة لإدخال الطعام للسجين، وتفتقر الزنزانة إلى التهوية وأشعة الشمس، وفيها مصباح تتحكم به إدارة السجن.

لا تغيب أصوات المساجين من شدة التعذيب في سجن العقرب، ففي غرف التعذيب تتعدد الوسائل، منها عصي وأجهزة صعق كهربائي وسلاسل سقف لتعليق السجين.

خلفيات: