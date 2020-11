انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين أمريكا وطالبان في الدوحة

قال مسؤولون إن جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية بدأت في قطر، السبت، واصفين الجولة بأنها ستكون المرحلة "الأكثر حسما" في المفاوضات.

التفاصيل:

Just got to #Doha to resume talks with the Taliban. We are pursuing a #peace agreement not a withdrawal agreement; a peace agreement that enables withdrawal. Our presence in #Afghanistan is conditions-based, and any withdrawal will be conditions-based.

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) August 2, 2019