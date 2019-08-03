البث الحي
سياسة

انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين أمريكا وطالبان في الدوحة

ممثل الوفد الأمريكي زلماي خليل زاد ووفد طالبان أثناء مفاوضات سابقة بالعاصمة القطرية الدوحة
ممثل الوفد الأمريكي زلماي خليل زاد ووفد طالبان أثناء مفاوضات سابقة بالعاصمة القطرية الدوحة
3/8/2019

قال مسؤولون إن جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية بدأت في قطر، السبت، واصفين الجولة بأنها ستكون المرحلة "الأكثر حسما" في المفاوضات.

التفاصيل:
  • قال مسؤولون كبار على دراية بالمحادثات لـ"رويترز" إنه من الممكن توقع التوصل إلى اتفاق للسلام في نهاية الجولة الثامنة للمحادثات، ربما قبل 13 أغسطس/ آب، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى سحب القوات الأجنبية من البلد الذي تطحنه الحرب.
  • وصل زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان الذي يعقد اجتماعات مع قادة من طالبان منذ العام الماضي، إلى الدوحة مساء أمس الجمعة.
  • خليل زاد قال على تويتر "وصلت توا إلى الدوحة لاستئناف المحادثات مع طالبان. نسعى إلى اتفاق للسلام وليس اتفاقا للانسحاب"، مضيفا أن طالبان أشارت إلى أنها قد تبرم اتفاقا. وتابع "نحن مستعدون لاتفاق جيد".

  • مصدران مطلعان على المحادثات قالا لرويترز إنه من المتوقع إبرام اتفاق على انسحاب القوات الأجنبية مقابل ضمانات أمنية تقدمها طالبان قبل 13 أغسطس آب.
  • ذكر المتحدثان باسم طالبان سهيل شاهين وذبيح الله مجاهد أن فريق تفاوض مؤلفا من 19 عضوا يمثل الحركة في محادثات السلام بالدوحة.
انسحاب القوات الأمريكية
  • قيادي كبير بطالبان في أفغانستان – اشترط عدم نشر اسمه- قال لرويترز إن "مسألة انسحاب القوات أطالت أمد محادثات السلام وأخرت الاتفاق".
  • القيادي أضاف قائلا "لن نسمح بأي حال بوجود دائم للقوات الأمريكية في أفغانستان بعد توقيع اتفاق سلام".
  • القيادي أوضح أن الحركة ستقدم ضمانا كاملا بعدم السماح لأية جماعة أجنبية مسلحة باستخدام أفغانستان لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.
  • أكد قادة الحركة مرارا أنها لن توقف إطلاق النار أو تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية وأعضاء المجتمع المدني حتى تعلن الولايات المتحدة خطة لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
  • حسب صحيفة "واشنطن بوست"، ينص اقتراح الاتفاق على خفض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى ثمانية آلاف مقابل 14 آلف حالياً.
استمرار القتال
  • لم يتراجع القتال في أفغانستان. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في بيان، السبت إن القتال أدى لسقوط أكثر من 1500 مدني بين قتيل وجريح في يوليو تموز، وهو عدد شهري قياسي هذا العام وأكبر عدد موثق في شهر واحد منذ مايو أيار 2017.
خلفيات:
  • منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2001، بدأت واشنطن وحلفاؤها عملية عسكرية واسعة النطاق في أفغانستان.
  • أُطلقت الحملة الحملة بعد أقل من شهر من اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة التي أسفرت عن ثلاثة آلاف قتيل، لضرب معسكرات القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن الذي كان في أفغانستان.
  • كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال في الشهر الماضي إن الرئيس دونالد ترمب يرغب في تقليص عدد القوات الأمريكية المقاتلة بأفغانستان بحلول موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.
  • ينتشر بأفغانستان حاليا نحو 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وإمدادها بالمشورة.
  • تسيطر حركة طالبان حاليا على مساحات أكبر من أي وقت مضى منذ أطاحت بها الولايات المتحدة من الحكم في العام 2001.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)