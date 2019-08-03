الحوثيون: استهدفنا معسكرا سعوديا بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، سقوط عشرات القتلى والجرحى بصاروخ باليستي أطلقته على معسكر سعودي قبالة محافظة نجران، جنوب غربي المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحي سريع، نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.

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ذكر سريع أن القوة الصاروخية للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدرF" على معسكر مستحدث للجيش السعودي، قبالة نجران.

تحدث سريع عن أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوف الجانب السعودي، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفيات نجران"، وفق تعبيره.

تابع "الضربة الصاروخية جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعات الجيش السعودي"، مشيرا إلى أنها عملية استباقية كون قوى التحالف العربي "كانت تجهز للزحف والتصعيد باتجاه مواقع قواتنا"، حسب قوله.

لم يصدر أي تعقيب من قبل الجانب السعودي أو التحالف العربي حول الأمر.

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