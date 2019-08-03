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سياسة

الحوثيون: استهدفنا معسكرا سعوديا بصاروخ باليستي

الحوثيون استهدفوا الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات
الحوثيون استهدفوا الأراضي السعودية بالعديد من الهجمات
3/8/2019

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، السبت، سقوط عشرات القتلى والجرحى بصاروخ باليستي أطلقته على معسكر سعودي قبالة محافظة نجران، جنوب غربي المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحي سريع، نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.

التفاصيل
  • ذكر سريع أن القوة الصاروخية للجماعة أطلقت صاروخا باليستيا من طراز "بدرF" على معسكر مستحدث للجيش السعودي، قبالة نجران.
  • تحدث سريع عن أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، وسقط على إثره عشرات القتلى والجرحى وتسبب بحالة إرباك كبيرة في صفوف الجانب السعودي، فيما تم نقل الضحايا إلى مستشفيات نجران"، وفق تعبيره.
  • تابع "الضربة الصاروخية جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة لتجمعات الجيش السعودي"، مشيرا إلى أنها عملية استباقية كون قوى التحالف العربي "كانت تجهز للزحف والتصعيد باتجاه مواقع قواتنا"، حسب قوله.
  • لم يصدر أي تعقيب من قبل الجانب السعودي أو التحالف العربي حول الأمر.

تكثيف الهجمات
  • مؤخرا، كثف الحوثيون من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والتقليدية على مواقع وتجمعات للجيش السعودي وقوات الحكومة اليمنية.
  • للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
  • منذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 من يونيو/ حزيران 2019.
المصدر : وكالات
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