"الحرية والتغيير": الإعلان الدستوري خطوة أولى لها ما بعدها

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، أن الإعلان الدستوري الذي اتفق عليه اليوم مع المجلس العسكري سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية غدا الأحد.

وقال متحدثان من التجمع الذي تشكل بعد اندلاع احتجاجات على حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أواخر العام الماضي- في مؤتمر صحفي اليوم- إن الاتفاق الذي يوقع عليه بالأحرف الأولى يوم الأحد هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقوى التغيير:

نسعى من خلال الاتفاق لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل.

نعمل على تأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

تشكيل لجنة تقصي الحقائق في فترة أقصاها شهر من التوقيع على الإعلان الدستوري والمجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية

عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرا، وصلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.

سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان، وسيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.

قال عضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، إن تحديد شكل الدولة السودانية سيترك للحكومة المدنية لتقرر ما إذا كانت ستكون أقاليم أو ولايات.

جدول زمني لتشكيل الحكومة:

من ناحية أخرى قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير للأناضول، السبت إن" اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية" في السودان بعد التوقيع النهائي للمرحلة الانتقالية.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قال "في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها سيتم إعلان الحكومة" مشيرا إلى أن تلك المراحل تتم في جدولة زمنية سيتم الاتفاق عليها.

بحسب المصدر فإن أهم بنود الاتفاق الدستوري إقرار تبعية جهاز المخابرات العامة إلى مجلسي السيادة والوزراء".

في وقت سابق قال عضو تفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل إن التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غدا الأحد.

أوضح فيصل أن الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقة الإعلان الدستوري، وما تبقى فقط هو عمل اللجان الفنية وقال إنه "سيتم دعوة رؤساء دول مجاورة وصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة.

فجر اليوم السبت أعلنت الوساطة الأفريقية في السودان "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري".

حزب المؤتمر: الاتفاق مقدمة لتنفيذ برامج الإصلاح