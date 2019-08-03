الاتحاد الأوربي يدعم مقترح هدنة في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوربي دعمه لمقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بشأن إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحي، مستبعدا أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان للمنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيدريكا موغيريني.

ودعا غسان سلامة، الاثنين خلال إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إلى إقرار هدنة بمناسبة عيد الأضحى تبدأ في 10 أغسطس/آب، تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل الأسرى ورفات القتلى.

بيان موغيريني

الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء متحدون في المطالبة بأن تلتزم جميع الأطراف الليبية بوقف دائم لإطلاق النار.

لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا.

من الضروري إعادة إطلاق عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.

يطالب الاتحاد الأوربي بالتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

ندعو إلى إعادة توحيد جميع المؤسسات السيادية، بما في ذلك البنك المركزي، وقوات الأمن الخاضعة للإشراف المدني وفق الاتفاقات السابقة.

حماية المدنيين

حث الاتحاد الأوربي جميع الأطراف على حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين.

اعتبر الاتحاد أن الهجمات العشوائية -التي تشنها قوات حفتر- على المناطق السكنية المكتظة بالسكان، قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب. ودعا إلى ضرورة تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم.

طالب الاتحاد جميع الأطراف بـالكف عن استهداف العاملين في المجال الإنساني، ومقدمي الخدمات الطبية، والمستشفيات، وسيارات الإسعاف، والبنية التحتية.

لقاءات سياسية

جرت لقاءات بين فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (معترف بها دولياً) وبين قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، تم خلالها الاتفاق على عدة نقاط لحل الأزمة، تنتهي بإجراء انتخابات في البلاد لتوحيد السلطة المنقسمة حاليا.

تمت اللقاءات في باريس في مايو/أيار 2018، وباليرمو بإيطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وأبو ظبي في فبراير/شباط 2019. قبل أن تشهد جهود الحوار انتكاسة عقب هجوم قوات حفتر على العاصمة الليبية منذ ما يقرب من 4 أشهر.

هجوم حفتر