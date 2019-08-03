الأمم المتحدة تحذر من موجة هجمات "إرهابية" قبل نهاية العام الجاري

حذر تقرير للأمم المتحدة من إمكانية وقوع موجة جديدة من الهجمات "الإرهابية" في العالم قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن التهديد الذي تمثله الجماعات المتطرفة لايزال كبيرا.

التفاصيل:

يوضح معدو التقرير المقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مدى التهديد الخطير الذي تمثله الحركات المتطرفة رغم النكسات الأخيرة التي تعرضت لها.

يشير التقرير إلى المخاوف من وجود ما يصل إلى 30 ألف أجنبي سافروا إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة والذين ربما لا يزالون على قيد الحياة.

يستند التقرير إلى معلومات قدمتها وكالات الاستخبارات في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما يقدم لمحة عن تفكير أجهزة الأمن حول العالم.

آثار الهجوم على بلدة الباغوز التي كانت آخر معاقل تنظيم الدولة في سوريا ـ أرشيف

أبرز ما توصل إليه التقرير: