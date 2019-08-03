إيران تهدد بالخطوة الثالثة لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
3/8/2019
هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.
التفاصيل:
نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية عن ظريف قوله اليوم السبت إن بلاده ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن.
إيران قالت مرارا إنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي على مراحل بل وقد تنسحب منه نهائيا ما لم تتوصل الأطراف المتبقية فيه إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.
أوضح ظريف "قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الاتفاق بشكل كامل، فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل، وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل الخاص بالاتفاق". وقال إن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أجمعت على أن أمريكا هي السبب وراء كل التوترات وأن مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق.
فيما يخص طلب بعض الدول الأعضاء في مجموعة (1+4) لعدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب إيران، قال ظريف إن هذا الموضوع هو من صلاحيات بلاده لتتخذ القرار بشأنه.
خفض التزامات الاتفاق النووي:
الشهر الماضي، هددت إيران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 بالمئة في تجاوز لحدود الاتفاق.
قال مسؤولون إيرانيون إنه من الممكن الرجوع عن كل الإجراءات التي اتخذتها طهران بشأن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا أوفت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.
زادت المخاوف من احتمال اندلاع حرب بالشرق الأوسط تكون لها تداعيات عالمية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات على إيران، بهدف دفعها لتقديم تنازلات أكبر.
كانت إيران قد اتخذت خطوتين لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.
الخطوتان اللتان اتخذتهما إيران، هما زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة وهي 3.67% وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة وهي 300 كيلوغرام.