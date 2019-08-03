إيران تهدد بالخطوة الثالثة لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن بلاده ستنفذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 2015.

التفاصيل:

نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية عن ظريف قوله اليوم السبت إن بلاده ستُنفذ الخطوة الثالثة في تقليص الالتزامات في الموقف الراهن.

إيران قالت مرارا إنها ستحد من التزامها بالاتفاق النووي على مراحل بل وقد تنسحب منه نهائيا ما لم تتوصل الأطراف المتبقية فيه إلى سبل لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

أوضح ظريف "قلنا إنه إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الاتفاق بشكل كامل، فإن تنفيذنا سيكون بنفس النهج غير المكتمل، وبالطبع فإن كل تحركاتنا تتم ضمن إطار العمل الخاص بالاتفاق". وقال إن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أجمعت على أن أمريكا هي السبب وراء كل التوترات وأن مطالب إيران واضحة ومحددة منذ البداية ولا تتوقع شيئا يتجاوز الاتفاق.

فيما يخص طلب بعض الدول الأعضاء في مجموعة (1+4) لعدم تنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزامات الاتفاق النووي من جانب إيران، قال ظريف إن هذا الموضوع هو من صلاحيات بلاده لتتخذ القرار بشأنه.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

خفض التزامات الاتفاق النووي: