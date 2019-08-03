أكثر من نصف الديمقراطيين بمجلس النواب يؤيدون عزل ترمب

أظهر إحصاء لوكالة أسوشيتد برس أن أكثر من نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيدون البدء في تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترمب وعزله.

ويشير الإحصاء الجديد إلى تزايد مشاعر الإحباط لدى الديمقراطيين حيال الرئيس ترمب.

التفاصيل:

أحدث المنضمين إلى مؤيدي مساءلة ترمب وعزله هو النائب الديمقراطي سالود كارباخال الذي أعلن أمس الجمعة أنه يدعم البدء في التحقيق لمساءلة ترمب وعزله.

بهذا يصل عدد مؤيدي إجراءات المساءلة والعزل إلى 118 نائبا، أي أكثر من نصف عدد الديمقراطيين البالغ 235 عضوا في مجلس النواب.

في المقابل ما زالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ثابتة على موقفها وهو أنها تريد الانتهاء من التحقيقات التي تجري بالفعل بشأن الرئيس قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مساءلة ترمب وعزله.

أشارت بيلوسي منذ أن أصبحت رئيسة للمجلس في يناير/كانون الثاني إلى أنها لا ترغب في المضي في إجراءات المساءلة والعزل من دون وجود دعم شعبي كبير.

بعد أن أعلن كارباخال دعمه لإجراءات المساءلة والعزل قالت بيلوسي في بيان أمس الجمعة إن الديمقراطيين سيواصلون "سن التشريعات والتحقيق والمقاضاة" من دون أن تعلن رفضها بشكل مباشر لدعوات البدء في إجراءات المساءلة والعزل.

دونالد ترمب خلال خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي (أرشيف)

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