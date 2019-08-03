أكاديمي إماراتي: الحرب في اليمن انتهت بالنسبة لأبو ظبي

قال الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبد الخالق عبد الله، (السبت)، إن الحرب في اليمن انتهت إماراتيًا ويبقى أن تتوقف رسميا.

التفاصيل:

في تغريدة على موقع تويتر، قال عبد الله، والذي تعرفه بعض وسائل الإعلام بالمستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، السبت، إن "الحرب في اليمن انتهت إماراتيا ويبقى أن تتوقف رسميا".

عبد الله أضاف: "الإمارات ستضع من الآن فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

الحرب في اليمن انتهت إماراتياً ويبقى ان تتوقف رسميا والامارات ستضع من الان فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى كثيرا من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من ايران. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 3, 2019

حديث عبد الله عن "انتهاء الحرب اليمنية" يأتي بعد حديث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن اتفاق أبو ظبي والرياض على استراتيجية المرحلة القادمة (لم يحددها) في اليمن، وذلك عبر تغريدة بتويتر الجمعة.

تقسيم اليمن

نالت تغريدة للدكتور عبد الخالق عبد الله، الأحد الماضي، تتنبأ فيها بتقسيم اليمن، هجوما واسعا انضمت إليه شخصيات حكومية يمنية. وقال عبد الله في تغريدته: "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم".

لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019

مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، رد على عبد الله قائلاً: "لا يحق لك ولا لغيرك تقرير مصير الشعب اليمني".

الرحبي أضاف: دعوا الشعب اليمني يقرر ماذا يريد بعيدا عن مزاجكم المتقلب، الجنوب ليس عيدروس وليس الإرهابي هاني بن بريك.

قصد الرحبي بتغريدته، رئيس ونائب ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي تشكل بدعم من أبوظبي أواسط العام 2017.

خلفيات: