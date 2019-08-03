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سياسة

أكاديمي إماراتي: الحرب في اليمن انتهت بالنسبة لأبو ظبي

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله
3/8/2019

قال الأكاديمي الإماراتي، الدكتور عبد الخالق عبد الله، (السبت)، إن الحرب في اليمن انتهت إماراتيًا ويبقى أن تتوقف رسميا.

التفاصيل:
  • في تغريدة على موقع تويتر، قال عبد الله، والذي تعرفه بعض وسائل الإعلام بالمستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، السبت، إن "الحرب في اليمن انتهت إماراتيا ويبقى أن تتوقف رسميا".
  • عبد الله أضاف: "الإمارات ستضع من الآن فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني الذي عانى من انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

  • حديث عبد الله عن "انتهاء الحرب اليمنية" يأتي بعد حديث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن اتفاق أبو ظبي والرياض على استراتيجية المرحلة القادمة (لم يحددها) في اليمن، وذلك عبر تغريدة بتويتر الجمعة.
تقسيم اليمن
  • نالت تغريدة للدكتور عبد الخالق عبد الله، الأحد الماضي، تتنبأ فيها بتقسيم اليمن، هجوما واسعا انضمت إليه شخصيات حكومية يمنية. وقال عبد الله في تغريدته: "لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم".

  • مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، رد على عبد الله قائلاً: "لا يحق لك ولا لغيرك تقرير مصير الشعب اليمني".
  • الرحبي أضاف: دعوا الشعب اليمني يقرر ماذا يريد بعيدا عن مزاجكم المتقلب، الجنوب ليس عيدروس وليس الإرهابي هاني بن بريك.
  • قصد الرحبي بتغريدته، رئيس ونائب ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي تشكل بدعم من أبوظبي أواسط العام 2017.

خلفيات:
  • يأتي الحديث عن الانسحاب الإماراتي من اليمن، متزامنًا مع توقيع أبو ظبي وطهران مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الحدودي 30 من يوليو/تموز الماضي.
  • تشهد العلاقات بين أبوظبي وطهران توترا مستمرا، بسبب الجزر الثلاثة المتنازع عليها: "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وتقول الإمارات إن إيران تحتلها.
  • للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
  • منذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية في 17 من يونيو/ حزيران 2019.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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