موجة استنكار في بريطانيا بعد تعليق جونسون أعمال البرلمان

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان، بينما استنكرت أحزاب المعارضة وأعضاء من حزب المحافظين الخطوة.

موجة استنكار في بريطانيا

وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة تطلب البرلمان بعدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر/أيلول حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، بينما خرجت مظاهرات في لندن وإدنبره وكارديف ومانشستر وبريستول وكامبريدج ودورهام.

يقول قادة المعارضة إن طلب جونسون هو محاولة مقصودة لعرقلة جهود نواب البرلمان لمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس الأربعاء على طلب جونسون.

تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.6% مقابل اليورو والدولار بعد الإعلان الذي يعزز فرضية خروج بدون اتفاق، وهو سيناريو يقلق الأوساط الاقتصادية ويثير خشية من حدوث نقص في بعض المواد إضافة إلى معاودة العمل بالرسوم الجمركية.

محتجون أمام البرلمان البريطاني يطالبون بحماية الديمقراطية-28 أغسطس/ آب

كوربن: جونسون "منصاع لترمب"

كتب جيرمي كوربن، زعيم حزب العمال، على تويتر "أعتقد أن ما يعنيه الرئيس الأمريكي أن بوريس جونسون هو تماما ما كان هو يبحث عنه، رئيس وزراء منصاع يضع الخدمات العامة البريطانية بأيدي الشركات الأمريكية".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كتب على تويتر مبديا سروره "سيكون من الصعب للغاية على جيرمي كوربن الحصول على تصويت بحجب الثقة، ولا سيما أن بوريس هو ما كانت المملكة المتحدة تبحث عنه تماما".

علق كوربن بالقول "إنها فضيحة وتهديد لديمقراطيتنا"، وقال مصدر في الحزب إنه بعث برسالة إلى الملكة إليزابيث الثانية طالبا عقد لقاء معها.

يأمل كوربن في الحصول على دعم النواب لتقديم مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة، لكنه يترتب عليه الآن التوصل إلى ذلك قبل تعليق أعمال البرلمان.

I think what the US president is saying, is that Boris Johnson is exactly what he has been looking for, a compliant Prime Minister who will hand Britain's public services and protections over to US corporations in a free trade deal. https://t.co/kcg2jkYi0o — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 28, 2019

بلبلة بين المحافظين