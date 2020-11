موجة استنكار في بريطانيا بعد تعليق جونسون أعمال البرلمان

خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان، بينما استنكرت أحزاب المعارضة وأعضاء من حزب المحافظين الخطوة.

I think what the US president is saying, is that Boris Johnson is exactly what he has been looking for, a compliant Prime Minister who will hand Britain's public services and protections over to US corporations in a free trade deal. https://t.co/kcg2jkYi0o

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) August 28, 2019