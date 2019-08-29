لجنة دولية تنتصر لقطر وترفض اعتراضات السعودية والإمارات

رفضت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، اليوم، اعتراض السعودية والإمارات على اختصاص اللجنة بنظر شكوى دولة قطر ضدهما.

التفاصيل:

قالت اللجنة الأممية إنها ستنتقل للمرحلة التالية من الإجراءات، وهي إنشاء لجنتي توفيق لتقوما بدراسة تفاصيل الشكويين والوقوف على جميع الأدلة المقدمة من قطر.

كما ستوفر اللجنة مكاتبها في جنيف للقيام بهذه المهمة وللتوصل لحل ودي مبني على احترام وثيقة حقوق الإنسان واتفاقية مكافحة جميع صور التمييز العنصري.

ترحيب قطري

رحب الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون بجامعة قطر، بقرار اللجنة.

الخليفي: تسجل اللجنة اليوم قراراً تاريخياً بقبول أول شكوى مقدمة من دولة عضو في الاتفاقية منذ تاريخ تأسيس اللجنة وتسعى بدورها للوقوف على الوقائع والأدلة المقدمة من دولة قطر استناداً إلى أحكام اتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.

الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية

شكوى قطر ضد السعودية والإمارات

كانت دولة قطر قد تقدمت بشكوى في 8 / 3 / 2018 ضد السعودية وأخرى ضد الإمارات للجنة ضد الإجراءات التمييزية التي فرضها البلدان في يونيو/ حزيران 2017 ضد قطر.

وقامت الدولتان بفرض حصار بري وجوي وبحري على قطر، ما يمثل فرضا لسياسة الإملاءات على الدولة الجارة بحسب ما تقول الدوحة.

لجنة القضاء على التمييز العنصري: