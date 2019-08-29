قصة انتصار أسير فلسطيني على السرطان والسجّان

تزدحم الأسئلة في مخيلة عائلة الأسير الفلسطيني حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس، المضرب عن الطعام والذي يقبع في زنازين سجن النقب الصحراوي، بعد أن كان مطاردا من قبل إسرائيل قبل اعتقاله.

الحروق والسجّان:

ولد الأسير حلبية عام 1991 وخاض تجارب صحية قاسية منذ صغره، إذ تعرض مع شقيقه مصعب لحادثة أدت لإصابتهما بحروق من الدرجة الرابعة وأجريت لهما عمليات جراحية وتجميلية استمرت لسنوات.

مصعب شقيق حذيفة ورفيقه في رحلة الألم والأمل تحدث للجزيرة مباشر عن طفولتهما وشبابهما، قائلا إن شخصية حذيفة قيادية وكان دائما يمارس دور الأب والأخ الأكبر. وقال "شاءت الأقدار أن نرقد سويا على سرير المرض في أربع مستشفيات للعلاج من الحروق، وكان حذيفة يبلغ من العمر حينها 11 عاما ومع بلوغه سن الخامسة عشرة أصيب بسرطان الدم".

سبعة أعوام، استمرت رحلة علاج الأسير حلبية من السرطان، وبعد تعافيه بفترة بسيطة عاش أربعة أشهر من حياته مطاردا قبل اعتقاله على يد القوات الإسرائيلية الخاصة عام 2013 بينما كان يتحصن في شقة سكنية.

عن مشاعر العائلة فترة مطاردته قال مصعب "كان خوفنا عليه كبيرا لأن جسمه هزيل بُعيد الشفاء من السرطان، فترة مطاردته خشينا أن يغتالوه أو تتدهور حالته الصحية وبالفعل اعتقل بعد ضربه بشكل وحشي مكث على أثره يومين في المستشفى غائبا عن الوعي".

اتهم الاحتلال حذيفة بتصنيع عبوات ناسفة والمشاركة في فعاليات مناهضة للاحتلال والانتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحكموا عليه بالسجن ثمانية أعوام، تم تخفيضها لـ 16 شهرا بعد تقديم تقارير مفصلة عن حالته الصحية الرديئة.

بعد تحرره أعاد الاحتلال اعتقاله مرة أخرى وطالبت النيابة العامة بالحكم ذاته، لكن القاضي خفضها لثمانية أشهر، بسبب الأمراض التي أضيف إليها خلل في وظائف الكبد وضعف في عضلة القلب وحصوة في الكلى.

عائلة حذيفة حلبية في خيمة تم تنظيمها للتضامن مع الأسير المضرب عن الطعام

إضراب عن الطعام:

تحرر حذيفة وتزوج عام 2018 وبعد عشرة أيام من حفل زفافه حاول الاحتلال اغتياله بوضع سلاح أمام منزله وانتظار خروجه لإطلاق النار عليه واتهامه لاحقا بأنه خرج لقوات الاحتلال حاملا السلاح.

غير أن كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل وثقت ما حصل وتم تقديم ذلك للقاضي بعد اعتقاله بخمسة أيام وكان الفيديو كفيلا بإطلاق سراحه فورا.

حرية الأسير المؤقتة لم ترق لمخابرات الاحتلال التي أعادت اعتقاله قبل 14 شهرا وحولته للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر ثم جددته ستة أشهر أخرى تلاها تمديد آخر لأربعة أشهر.

هذه الإجراءات التعسفية دفعت حذيفة لإعلان إضرابه عن الطعام في الأول من تموز/يوليو الماضي لينهي اليوم 60 يوما من الإضراب ويدخل شهره الثالث وسط قلق كبير على حياته.

اتخذ الأسير هذا القرار رفضا لاعتقاله الظالم دون تهمة ولاحتجاجه على حرمانه من رؤية طفلته مجدل التي ولدت قبل شهور.

مصعب قال إن الاحتلال عزل شقيقه في الزنازين الانفرادية في سجنين مختلفين لمدة شهر فور إعلان إضرابه ثم نقله لعيادة سجن الرملة حيث يمكث هناك حتى اللحظة، وأوضح "أشعر تماما بشعور حذيفة لأن جسدي محترق مثله".

إدارة السجون تحرم حذيفة من المراهم التي يحتاج إلى تكثيف استخدامها صيفا لتخفيف الحكة وتبريد الجلد بسبب الحروق التي أصيب بها في صغره.

تدهورت حالة حذيفة الصحية بشكل ملحوظ مع مضي ساعات وأيام الإضراب دون تحرك يذكر على المستويين الرسمي والشعبي حسب شقيقه، وهدد بالامتناع عن شرب الماء مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

والدة الأسير حذيفة تحمل ابنته الصغير مجدل

مشاعر القلق

كثيرة هي المشاعر التي عبر عنها شقيق الأسير، لكن والده أحمد حلبية اختزل مشاعره بثلاث دقائق وكانت كلماته مؤثرة:

حذيفة منذ ولادته حتى اليوم يتصرف كرجل كبير وواع.. عندما أصيب وشقيقه بالحروق أجريت له عملية وطلب منه الأطباء أن يمشي بعدها وكان ذلك مؤلما كثيرا بالنسبة له لكنه تحامل على نفسه ومشى أربع خطوات أمامي كي أكون أنا سعيدا بالنتيجة ثم جلس وأخفى ألمه".

حذيفة خاض العلاج القاسي لمرض السرطان وأنهك جسده من العلاج الكيميائي لكنه تحمل وها هو يعتقل للمرة الرابعة ويخوض إضرابا عن الطعام للشهر الثالث على التوالي.

أمّا والدة الأسير وزوجته، فقد عبّر الوالد عن وضعهن وقال "كل كيلو غرام ينقص من وزن حذيفة يقابله كيلو غرام ينقص من زوجته وأمه.. حذيفة خسر حتى الآن 23 كيلوغراما من وزنه".

اختتم الوالد حديثه قائلا "إيماني قوي بأن حذيفة سيخرج سالما من الإضراب وسيهزم سجانه حتما".

أحمد حلبية والد الأسير حذيفة