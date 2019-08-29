ظريف: على أمريكا أن تلتزم بالاتفاق النووي إذا كانت تريد محادثات
29/8/2019
طالبت إيران الولايات المتحدة بالالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات، ووصفت واشنطن بأنها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، للصحفيين خلال زيارة إلى ماليزيا إن "الولايات المتحدة منخرطة في حرب اقتصادية ضد الشعب الإيراني، ولن يكون بإمكاننا الحوار معها ما لم تتوقف عن فرض حرب وعن ممارسة إرهاب اقتصادي ضد الشعب الإيراني".
ظريف أضاف "تحدثنا إلى الولايات المتحدة، تحدثنا مطولا، توصلنا لاتفاق ويتعين عليهم تطبيق الاتفاق الذي توصلنا إليه قبل أن يتوقعوا إجراء مزيد من المحادثات".
أوضح وزير الخارجية أن إيران لا تزال تتحاور مع الدول الكبرى الأخرى الموقعة على الاتفاق.
العلاقات الأمريكية الإيرانية.. شد وجذب
العلاقات بين طهران وواشنطن متوترة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق الموقع عام 2015 والذي نص على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الإثنين إنه منفتح على لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني في غضون أسابيع، فيما بدا وكأنه اختراق محتمل تم التوصل اليه في قمة مجموعة السبع في بياريتس بجنوب غرب فرنسا.
غير أن روحاني قال إن على واشنطن أن ترفع أولا العقوبات التي فرضت في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي، وكرر ظريف هذه الرسالة.
جاءت تصريحات ترمب هذا الأسبوع بعد أن توجه ظريف إلى فرنسا الأحد، للمرة الثانية في غضون أيام، وأجرى لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع.
وزير الدفاع الأمريكي يحضّ إيران على إجراء مباحثات
من جانبه حضّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأربعاء إيران على الدخول في محادثات مع بلاده بغية تخفيف التوتر في منطقة الخليج، وقال" لا نسعى لنزاع مع إيران، نريد الدخول في مباحثات معهم دبلوماسيا".
قال إسبر في أول مؤتمر صحفي رسمي بعد تأكيد توليه منصبه "الرئيس دونالد ترمب قال مجدّدا إنه يرغب بلقاء قادة إيران، نأمل أن يوافق الإيرانيون على اللقاء والحديث ومساعدتنا في حل هذه القضايا".
خلافا لسلفه باراك اوباما، يمارس ترمب سياسة "أقصى ضغط" على طهران بشأن برنامجها النووي، كما انسحب أحاديا العام الفائت من اتفاق نووي وضع حدا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عليها.
بعد 12 شهرا من انسحاب واشنطن، أوقفت طهران التزامها ببعض التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق، بتجاوز الحد الأقصى المحدد لتخصيب اليورانيوم وحجم المخزون المسموح لها به.
شهد الوضع المزيد من التصعيد مع مهاجمة سفن في الخليج وإسقاط طائرة مسيّرة أمريكية واحتجاز ناقلات نفط.