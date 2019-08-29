ظريف: على أمريكا أن تلتزم بالاتفاق النووي إذا كانت تريد محادثات

طالبت إيران الولايات المتحدة بالالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 إذا كانت تريد إجراء محادثات، ووصفت واشنطن بأنها تمارس "الإرهاب الاقتصادي" ضد طهران.

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، للصحفيين خلال زيارة إلى ماليزيا إن "الولايات المتحدة منخرطة في حرب اقتصادية ضد الشعب الإيراني، ولن يكون بإمكاننا الحوار معها ما لم تتوقف عن فرض حرب وعن ممارسة إرهاب اقتصادي ضد الشعب الإيراني".

ظريف أضاف "تحدثنا إلى الولايات المتحدة، تحدثنا مطولا، توصلنا لاتفاق ويتعين عليهم تطبيق الاتفاق الذي توصلنا إليه قبل أن يتوقعوا إجراء مزيد من المحادثات".

أوضح وزير الخارجية أن إيران لا تزال تتحاور مع الدول الكبرى الأخرى الموقعة على الاتفاق.

العلاقات الأمريكية الإيرانية.. شد وجذب

العلاقات بين طهران وواشنطن متوترة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق الموقع عام 2015 والذي نص على تخفيف العقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الإثنين إنه منفتح على لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني في غضون أسابيع، فيما بدا وكأنه اختراق محتمل تم التوصل اليه في قمة مجموعة السبع في بياريتس بجنوب غرب فرنسا.

غير أن روحاني قال إن على واشنطن أن ترفع أولا العقوبات التي فرضت في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي، وكرر ظريف هذه الرسالة.

جاءت تصريحات ترمب هذا الأسبوع بعد أن توجه ظريف إلى فرنسا الأحد، للمرة الثانية في غضون أيام، وأجرى لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع.

وزير الدفاع الأمريكي يحضّ إيران على إجراء مباحثات مع واشنطن

وزير الدفاع الأمريكي يحضّ إيران على إجراء مباحثات