سوريا.. مجزرة في ريف إدلب جراء غارات دمرت مناطق بأكملها

أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل 15 مدنياً وإصابة العشرات، مساء الأربعاء، بقصف جوي شنته طائرات النظام على مدينة معرة النعمان وبلدة معصران، في ريف إدلب الجنوبي.

ضحايا نساء وأطفال

الدفاع المدني وثق مقتل 13 شخصاً وإصابة 34 آخرين، بينهم ستة أطفال و10 سيدات.

أكد الدفاع المدني أنّ حصيلة الضحايا، قابلة للزيادة، مشيراً إلى أضرار مادية كبيرة لحقت بمنازل المدنيين وممتلكاتهم.

في وقت سابق الأربعاء، قال الدفاع المدني، إن مدنيين اثنين قضوا وجرح آخرون، بغارة جوية على بلدة معصران جنوب محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

مقاتلات النظام شنت غارات جوية مكثفة، على كفرسجنة وحاس وتل منيس ومعرشورين، وكفرنبل وسراقب في ريف محافظة إدلب.

ذنبه إنه طفل صغير يعيش في مدينة سورية…

تم استهداف منزله من قبل طيران الأسد اليوم على مرأى ومسمع وموافقة المجتمع الدولي..

هل هذا الطفل إرهابي ؟ #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/WQ8ug8wpg0 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 28, 2019

قصف بموافقة دولية

نشر الدفاع المدني، صوراً ولقطات تظهر ضحايا أطفال، ودمار وقع جراء القصف الجوي والمدفعي الذي طال مناطق عدة في ريف إدلب.

أشار الدفاع المدني إلى أن قصف النظام السوري، يأتي على مرأى ومسمع وموافقة المجتمع الدولي.

الدفاع المدني: عندما يكون عملك فقط إنقاذ الأرواح، عليك أن تعيش لحظات القصف والهرب من الغارات الجوية.

نفذ ياشباب نفذ …..

لسا دوران بدو يرجع …..

انبطح انبطح ….

عندما يكون عملك هو فقط إنقاذ الأرواح ….

يجب عليك أن تعيش هذه اللحظات ….#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/33J27ZPgC9 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 28, 2019

جرائم حرب سافرة

الائتلاف الوطني المعارض، أدان في بيان له أمس، عمليات النظام وروسيا، ضد جنوب إدلب.

اعتبر الائتلاف غارات النظام وروسيا الأخيرة، جرائم حرب سافرة، حسب تعبيره.

أشار الائتلاف إلى استمرار التواصل مع الأطراف الدولية، بخصوص الحملة والخروقات المستمرة للاتفاقات، داعياً العالم لوقف ما أسماها بالكارثة.

أوضح الائتلاف أن ما سماها "المواقف اللامسؤولة للدول الفاعلة" ساهمت بتعقيد الأوضاع في سوريا.

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ـ #سورية

دائرة الإعلام والاتصال

28 آب، 2019 حول المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام وحلفاؤه في #معرة_النعمانhttps://t.co/4D4rlclrOa pic.twitter.com/Srn3vqONSz — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) August 28, 2019

مناطق دمرت بالكامل

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إن صور الأقمار الصناعية، تظهر بلدات وقرى دمرت بالكامل، في ظل نزوح سكانها.

دوجاريك: النساء والأطفال يمثلون 75% من إجمالي المتضررين من تلك التطورات، والبالغ عددهم 3 ملايين شخص.

ذكر دوجاريك أن حوالي نصف النازحين، يعيشون خارج المخيمات ومراكز الاستقبال تحت الأشجار أو في الخلاء.

جددت الأمم المتحدة دعوة كافة الأطراف، لضمان سلامة المدنيين، والتفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية.

استمرار الاشتباكات وإطلاق القذائف والقصف الجوي بما في ذلك استخدام القنابل البرميلية في إدلب وغربي حلب وشمال حماة. #سوريا

https://t.co/ITvfawWwYY — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 29, 2019

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