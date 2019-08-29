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سياسة|سوريا

سوريا.. مجزرة في ريف إدلب جراء غارات دمرت مناطق بأكملها

29/8/2019

أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل 15 مدنياً وإصابة العشرات، مساء الأربعاء، بقصف جوي شنته طائرات النظام على مدينة معرة النعمان وبلدة معصران، في ريف إدلب الجنوبي.

ضحايا نساء وأطفال
  • الدفاع المدني وثق مقتل 13 شخصاً وإصابة 34 آخرين، بينهم ستة أطفال و10 سيدات.
  • أكد الدفاع المدني أنّ حصيلة الضحايا، قابلة للزيادة، مشيراً إلى أضرار مادية كبيرة لحقت بمنازل المدنيين وممتلكاتهم.
  • في وقت سابق الأربعاء، قال الدفاع المدني، إن مدنيين اثنين قضوا وجرح آخرون، بغارة جوية على بلدة معصران جنوب محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
  • مقاتلات النظام شنت غارات جوية مكثفة، على كفرسجنة وحاس وتل منيس ومعرشورين، وكفرنبل وسراقب في ريف محافظة إدلب.

قصف بموافقة دولية
  • نشر الدفاع المدني، صوراً ولقطات تظهر ضحايا أطفال، ودمار وقع جراء القصف الجوي والمدفعي الذي طال مناطق عدة في ريف إدلب.
  • أشار الدفاع المدني إلى أن قصف النظام السوري، يأتي على مرأى ومسمع وموافقة المجتمع الدولي.
  • الدفاع المدني: عندما يكون عملك فقط إنقاذ الأرواح، عليك أن تعيش لحظات القصف والهرب من الغارات الجوية.

جرائم حرب سافرة
  • الائتلاف الوطني المعارض، أدان في بيان له أمس، عمليات النظام وروسيا، ضد جنوب إدلب.
  • اعتبر الائتلاف غارات النظام وروسيا الأخيرة، جرائم حرب سافرة، حسب تعبيره.
  • أشار الائتلاف إلى استمرار التواصل مع الأطراف الدولية، بخصوص الحملة والخروقات المستمرة للاتفاقات، داعياً العالم لوقف ما أسماها بالكارثة.
  • أوضح الائتلاف أن ما سماها "المواقف اللامسؤولة للدول الفاعلة" ساهمت بتعقيد الأوضاع في سوريا.

مناطق دمرت بالكامل
  • المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إن صور الأقمار الصناعية، تظهر بلدات وقرى دمرت بالكامل، في ظل نزوح سكانها.
  • دوجاريك: النساء والأطفال يمثلون 75% من إجمالي المتضررين من تلك التطورات، والبالغ عددهم 3 ملايين شخص.
  • ذكر دوجاريك أن حوالي نصف النازحين، يعيشون خارج المخيمات ومراكز الاستقبال تحت الأشجار أو في الخلاء.
  • جددت الأمم المتحدة دعوة كافة الأطراف، لضمان سلامة المدنيين، والتفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية.

خلفيات
  • الثلاثاء الماضي، قتل خمسة مدنيين وجرح العشرات، بقصف للنظام استهدف بالبراميل المتفجرة قريتي معرشورين ومعرشمشة في ريف إدلب الجنوبي.
  • يشن النظام السوري وحلفاؤه، حملة قصف جوي مكثفة على حماة وإدلب وشمال اللاذقية منذ أواخر شهر أبريل/ نيسان 2019.
  • في مايو / أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
  • إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر / أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.
  • وفق الأمم المتحدة، قتل أكثر من 550 شخصا وشُرد 400 ألف من شمال حماة وجنوب إدلب منذ بداية حملة النظام السوري في أبريل/نيسان.
المصدر : وكالات
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