سوريا.. مجزرة في ريف إدلب جراء غارات دمرت مناطق بأكملها

أعلن الدفاع المدني السوري، مقتل 15 مدنياً وإصابة العشرات، مساء الأربعاء، بقصف جوي شنته طائرات النظام على مدينة معرة النعمان وبلدة معصران، في ريف إدلب الجنوبي.
ضحايا نساء وأطفال
- الدفاع المدني وثق مقتل 13 شخصاً وإصابة 34 آخرين، بينهم ستة أطفال و10 سيدات.
- أكد الدفاع المدني أنّ حصيلة الضحايا، قابلة للزيادة، مشيراً إلى أضرار مادية كبيرة لحقت بمنازل المدنيين وممتلكاتهم.
- في وقت سابق الأربعاء، قال الدفاع المدني، إن مدنيين اثنين قضوا وجرح آخرون، بغارة جوية على بلدة معصران جنوب محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
- مقاتلات النظام شنت غارات جوية مكثفة، على كفرسجنة وحاس وتل منيس ومعرشورين، وكفرنبل وسراقب في ريف محافظة إدلب.
قصف بموافقة دولية
- نشر الدفاع المدني، صوراً ولقطات تظهر ضحايا أطفال، ودمار وقع جراء القصف الجوي والمدفعي الذي طال مناطق عدة في ريف إدلب.
- أشار الدفاع المدني إلى أن قصف النظام السوري، يأتي على مرأى ومسمع وموافقة المجتمع الدولي.
- الدفاع المدني: عندما يكون عملك فقط إنقاذ الأرواح، عليك أن تعيش لحظات القصف والهرب من الغارات الجوية.
جرائم حرب سافرة
- الائتلاف الوطني المعارض، أدان في بيان له أمس، عمليات النظام وروسيا، ضد جنوب إدلب.
- اعتبر الائتلاف غارات النظام وروسيا الأخيرة، جرائم حرب سافرة، حسب تعبيره.
- أشار الائتلاف إلى استمرار التواصل مع الأطراف الدولية، بخصوص الحملة والخروقات المستمرة للاتفاقات، داعياً العالم لوقف ما أسماها بالكارثة.
- أوضح الائتلاف أن ما سماها "المواقف اللامسؤولة للدول الفاعلة" ساهمت بتعقيد الأوضاع في سوريا.
مناطق دمرت بالكامل
- المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إن صور الأقمار الصناعية، تظهر بلدات وقرى دمرت بالكامل، في ظل نزوح سكانها.
- دوجاريك: النساء والأطفال يمثلون 75% من إجمالي المتضررين من تلك التطورات، والبالغ عددهم 3 ملايين شخص.
- ذكر دوجاريك أن حوالي نصف النازحين، يعيشون خارج المخيمات ومراكز الاستقبال تحت الأشجار أو في الخلاء.
- جددت الأمم المتحدة دعوة كافة الأطراف، لضمان سلامة المدنيين، والتفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية.
خلفيات
- الثلاثاء الماضي، قتل خمسة مدنيين وجرح العشرات، بقصف للنظام استهدف بالبراميل المتفجرة قريتي معرشورين ومعرشمشة في ريف إدلب الجنوبي.
- يشن النظام السوري وحلفاؤه، حملة قصف جوي مكثفة على حماة وإدلب وشمال اللاذقية منذ أواخر شهر أبريل/ نيسان 2019.
- في مايو / أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
- إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر / أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.
- وفق الأمم المتحدة، قتل أكثر من 550 شخصا وشُرد 400 ألف من شمال حماة وجنوب إدلب منذ بداية حملة النظام السوري في أبريل/نيسان.