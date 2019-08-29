رويترز: الملك سلمان منزعج بشدة من الإمارات

كانت كل المؤشرات تشير إلى أن عرى العلاقة بين السعودية والإمارات لا تنفصم على الساحة العالمية، إذ عمل البلدان على الظهور بمظهر من يتمتع بالنفوذ والتودد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

من مصر إلى السودان والقرن الأفريقي، عمد البلدان إلى تنسيق استخدامهما لما يملكانه من سطوة مالية بل وقوة عسكرية، في اليمن، لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة بما يتفق مع مصالحهما.

غير أن مصادر مطلعة قالت لرويترز إن الملك سلمان أبدى "انزعاجه الشديد" من الإمارات أقرب الشركاء العرب للمملكة.

وقالت رويترز إن هذا التعليق دليل على وجود شرخ في التحالف بين البلدين.

الملك غاضب

مصادر رويترز قالت إن إعراب الملك سلمان عن انزعاجه جاء في محادثة دارت وقائعها يوم 11 أغسطس/ آب مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يحظى بدعم المملكة.

كانت قوات هادي في عدن قد هزمت على أيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي تدعمها الإمارات في مسعى لإعلان انفصال جنوب اليمن.

أسباب التوتر

المصدر المباشر للتوتر هو حرب اليمن، إذ تتزايد الاحتكاكات منذ أشهر بسبب هذا الصراع الذي كان من المنتظر في بدايته أن يستمر بضعة أسابيع لكنه طال لسنوات وسقط فيه عشرات الآلاف ولا تبدو له نهاية في الأفق.

أما السبب الأشمل فهو القرار الذي يبدو أن الإمارات اتخذته بالتحول لخدمة مصالحها فقط وإظهار نفسها في صورة الشريك الأكثر نضجا الذي بمقدوره تحقيق استقرار المنطقة، حتى لو أدى ذلك إلى المضي قدما من دون الرياض.

الإمارات حريصة أيضا على إنقاذ صورتها في واشنطن حيث أدى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى تعميق المخاوف من تحول السياسة الخارجية السعودية إلى الاندفاع والنزوع للتدخل.

مصدر مطلع قال لرويترز "الإمارات تريد أن تظهر بمظهر الدولة الصغيرة التي تيسر تحقيق السلام والاستقرار لا التابع لطرف سعودي يبدو منتصرا وينزع للتوسع".

أضاف المصدر "الأمر بشكل من الأشكال تقديم مصالحهم، لأنهم يعتقدون أنه إذا كانت السعودية تنزع للتوسع فستبتلعهم".

الملك سلمان أعرب عن انزعاجه من الإمارات أثناء اجتماعه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

بداية المتاعب

عندما أخذ محمد بن سلمان ومحمد بن زايد خطوة الحرب ضد الحوثيين عام 2015، ثم فرضا حصارا على قطر، هلل أنصارهما لعصر جديد من العمل الحاسم في المنطقة.

كما تدخل الرجلان في صراعات في مصر والسودان وليبيا، وعملا على احتواء إيران والإسلاميين الذين اعتبروهم خطرا يهدد الحكم الوراثي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في 2011.

غير أنه في الوقت الذي استعرضت فيه الرياض عضلاتها بقطع العلاقات مع كندا واحتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لفترة وجيزة ودفعت العلاقات للتوتر مع الأردن والمغرب، شهدت الإمارات اهتزاز صورتها التي عملت بكل حرص على رسمها كقوة مثبتة للاستقرار.

لا حل عسكريا للصراع

قلصت الإمارات وجودها العسكري في اليمن في شهر يونيو/ حزيران وتركت الرياض وحيدة في ساحات المعارك.

قال مسؤول إماراتي كبير إن تلك الخطوة كانت تطورا طبيعيا بسبب اتفاق السلام الذي أبرم برعاية الأمم المتحدة في مدينة الحديدة الساحلية الغربية، غير أن بعض الدبلوماسيين رأوا غير ذلك.

يقول دبلوماسيون إن الإمارات قبلت فكرة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع وإنها تشعر بالحساسية للانتقادات الموجهة للكارثة الإنسانية والضربات الجوية التي يشنها التحالف وأسفرت عن مصرع مدنيين.

قال دبلوماسي غربي لرويترز "شعر السعوديون بأنهم جرى التخلي عنهم" وقال دبلوماسي آخر إن العلاقة بدأت تتصدع وإن "مصالحهما الاستراتيجية متشابهة لكنها ليست متطابقة تماما".

قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في محافظة أبين

الموقف من إيران

للبلدين العربيين آراء مختلفة في إيران، وقد سعيا لحمل الولايات المتحدة على أخذ موقف أقوى من أنشطة طهران في المنطقة وقدراتها الصاروخية، غير أن الإمارات تبنت نبرة أخف بعد التفجيرات التي وقعت في ناقلات في مياه الخليج.

تنفي إيران ضلوعها في التفجيرات غير أن البعض في منطقة الخليج يخشى وقوع مواجهة مباشرة ربما تعرض الإمارات واقتصادها للخطر.

قال مصدر لرويترز إن الإمارات تتحوط باعتبارها قوة صغيرة، فدبي المركز التجاري في الإمارات تربطها علاقات تجارية قوية بإيران.

قال مصدر آخر مشيرا إلى انفتاح أبوظبي الأخير تجاه إيران "شهر العسل (مع السعودية) انتهى".

قال مصدر خليجي إن التحالف "على خير ما يرام" من حيث التصدي للتهديدات الإقليمية مثل إيران والإسلاميين لكنه سلم بحدوث عملية إعادة موازنة مع تطور الأوضاع، وربما يكون من هذه الأوضاع دور إيران في اليمن.

قال دبلوماسي "هما متوافقان استراتيجيا بصفة عامة، فأوجه التشابه بينهما أكثر من أوجه الاختلاف، لكننا سنبدأ في رؤية تفاوتات".

قائد قوات حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي(يمين) مع قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي

تداعيات التوتر