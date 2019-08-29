خامنئي يحذر الرئيس الإيراني من التفاوض مع واشنطن

حذر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الرئيس حسن روحاني بشكل غير مباشر من التفاوض مع الإدارة الأمريكية.
التفاصيل:
- جاء التحذير على غلاف العدد الجديد من مجلة "خط حزب الله" الأسبوعية التي ينشرها مكتب المرشد الإيراني.
- المجلة نشرت على غلافها عبارة قديمة لخامنئي يقول فيها: "المفاوضات مع الولايات المتحدة محظورة تماما، ليس فقط مع الرئيس الأمريكي، إنما أيضا مع وزير خارجيتها والمسؤولين فيها".
- خامنئي علق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة بشأن رغبته في لقاء المسؤولين الإيرانيين بالقول إن "الإدارة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق النووي من جانب واحد غير موثوقة".
- المجلة خصصت عدة صفحات في العدد للتذكير بتحذيرات خامنئي للحكومة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتطرقت لتصريحات روحاني حول استعداده للتفاوض مع الإدارة الأمريكية في حال تم رفع العقوبات عنها.
- الرئيس الإيراني اشترط قبل أيام رفع جميع العقوبات الأمريكية على طهران كخطوة أولى لبدء الحوار مع واشنطن.
- روحاني كان يعلق على تصريح لترمب بأنه على استعداد للقاء روحاني "إذا كانت الظروف مواتية".
- الأربعاء، دعا روحاني مواطنيه إلى الوحدة من أجل التصدي لما وصفها "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة على بلاده، في حين قالت حكومته إنها ستستخدم السبل الدبلوماسية لمحاولة حل المواجهة رغم أنها لا تثق في الرئيس الأمريكي.
- التلفزيون الرسمي نقل عن علي ربيع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله "أخذا في الاعتبار السمات الشخصية لدونالد ترمب، نحن لا نثق به، لكن إيران لم تتخل قط عن الدبلوماسية ونحن عازمون على مواصلتها باعتبارنا ندا (للولايات المتحدة)".