البث الحي
سياسة|إيران

خامنئي يحذر الرئيس الإيراني من التفاوض مع واشنطن

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) مع المرشد الإيراني علي خامنئي
الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) مع المرشد الإيراني علي خامنئي
29/8/2019

حذر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الرئيس حسن روحاني بشكل غير مباشر من التفاوض مع الإدارة الأمريكية.

التفاصيل:
  • جاء التحذير على غلاف العدد الجديد من مجلة "خط حزب الله" الأسبوعية التي ينشرها مكتب المرشد الإيراني.
  • المجلة نشرت على غلافها عبارة قديمة لخامنئي يقول فيها: "المفاوضات مع الولايات المتحدة محظورة تماما، ليس فقط مع الرئيس الأمريكي، إنما أيضا مع وزير خارجيتها والمسؤولين فيها".
  • خامنئي علق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة بشأن رغبته في لقاء المسؤولين الإيرانيين بالقول إن "الإدارة الأمريكية التي انسحبت من الاتفاق النووي من جانب واحد غير موثوقة".
  • المجلة خصصت عدة صفحات في العدد للتذكير بتحذيرات خامنئي للحكومة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتطرقت لتصريحات روحاني حول استعداده للتفاوض مع الإدارة الأمريكية في حال تم رفع العقوبات عنها.
  • الرئيس الإيراني اشترط قبل أيام رفع جميع العقوبات الأمريكية على طهران كخطوة أولى لبدء الحوار مع واشنطن.
  • روحاني كان يعلق على تصريح لترمب بأنه على استعداد للقاء روحاني "إذا كانت الظروف مواتية".
  • الأربعاء، دعا روحاني مواطنيه إلى الوحدة من أجل التصدي لما وصفها "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة على بلاده، في حين قالت حكومته إنها ستستخدم السبل الدبلوماسية لمحاولة حل المواجهة رغم أنها لا تثق في الرئيس الأمريكي.
  • التلفزيون الرسمي نقل عن علي ربيع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله "أخذا في الاعتبار السمات الشخصية لدونالد ترمب، نحن لا نثق به، لكن إيران لم تتخل قط عن الدبلوماسية ونحن عازمون على مواصلتها باعتبارنا ندا (للولايات المتحدة)".
المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)