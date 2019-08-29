جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي الإجازات على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلغاء جميع تصاريح الخروج للجنود في 5 ألوية قتالية تخدم في القيادة الشمالية، التي تشمل الحدود اللبنانية والسورية.

التفاصيل:

صحيفة (يديعوت أحرونوت) قالت إن الجيش أعلن حالة منع تجوال (تقييد) على حركة الجنود والمركبات العسكرية حتى إشعار آخر.

القرار يشمل منع الجنود والمركبات العسكرية من الخروج من المعسكرات القريبة من الحدود.

في وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات بالعربية موجهة للبنان "دير بالك".

جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم، الخميس، إيران برعاية ما وصفه بأنه "مشروع كبير لتوفير سبل إنتاج الصواريخ الدقيقة التوجيه لحزب الله".

متحدث باسم الجيش قال "إن إيران زادت في الشهور القليلة الماضية وتيرة العمل في هذا المشروع".

جيش الاحتلال نشر اسما وصورة لمن وصفه "بالعقل المدبر" لهذا المشروع وهو محمد حسين زاده حجازي قائد قوة لبنان في فيلق القدس الإيراني المكلف بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري.

المتحدث قال إن مساعدي حجازي هم: الإيراني مجيد نواب ومواطنه علي أسرار نوروزي إضافة الى قيادي رفيع في حزب الله اللبناني يدعى فؤاد شكر.

الأربعاء، قال الجيش اللبناني إنه أطلق النار على طائرات إسرائيلية مسيرة اخترقت الحدود الجنوبية له.

الجيش الإسرائيلي قال إن الطائرات كانت في مهمة استطلاعية وعادت بعد تنفيذ مهمتها وبدون أن تصاب بأضرار.

إسرائيل تهاجم بيروت: