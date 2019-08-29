تطورات المعارك في جنوب اليمن.. لحظة بلحظة

وسط تضارب في التصريحات، تقاسمت قوات الحكومة الشرعية اليمنية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا، الإعلان عن السيطرة على أحياء بالعاصمة المؤقتة عدن في جنوب اليمن.

وما زالت خريطة السيطرة داخل محافظة عدن غير واضحة، مع تأكيد كل من القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من الإمارات سيطرتهم عليها.

وفي حين كان مسؤولو الحكومة اليمنية يؤكدون استعادة قوات الشرعية السيطرة على مواقع رئيسية في عدن، الأربعاء، كانت وسائل الإعلام الموالية للمجلس الانتقالي وأخرى إماراتية تنفي ذلك، وتنشر صورًا تقول إنها لقوات الحزام الأمني في المطار وفي أحياء وسط المدينة.

إليكم أحدث التطورات:

وزارة الدفاع اليمنية تطالب السعودية بالوقوف بجدية إلى جانب الحكومة الشرعية.

وزارة الدفاع اليمنية تطالب بمحاسبة المتسببين في الغارات الإماراتية والمستهترين بدماء أبناء اليمن.

وزارة الدفاع اليمنية: سنستمر في محاربة الجماعات الخارجة عن القانون وكل من يدعمها ويمولها.

وزارة الدفاع اليمنية: القصف الجوي الإماراتي على قواتنا لا يزال مستمرا حتى اللحظة.

وزارة الدفاع اليمنية: الغارات الجوية الإماراتية على القوات العسكرية في عدن وزنجبار توقع 300 بين قتيل وجريح.

وزير الإعلام اليمني: الهجوم الإماراتي اعتداء على دولة مستقلة ويتناقض مع أهداف التحالف.

مصادر محلية للجزيرة: نحو 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحا في الغارات الإماراتية على موقع العلم شرق عدن.

مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة تفعيل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في اليمن.

مجلس الأمن الدولي يبدي قلقه إزاء تدهور الأوضاع الأمنية وسقوط ضحايا في عدن وصعدة وصنعاء وشبوة.

مجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

مجلس الأمن الدولي يبدي قلقه بشـأن التطورات الأخيرة في جنوب اليمن ومحاولات السيطرة على مؤسسات الدولة.

الدفاع اليمنية: ندعو السعودية إلى الوقوف بجدية إلى صف الشرعية وإيقاف التصعيد العسكري الكبير وغير المبرر ضدها.

وزارة الدفاع اليمنية: نطالب القيادة السياسية والعسكرية اليمنية والسعودية بمحاسبة المتسبب في ذلك القصف.

وزارة الدفاع اليمنية: الاستهداف خارج عن الأعراف والقوانين الدولية وعن مهمة التحالف في اليمن.

وزارة الدفاع اليمنية: نحمل الإمارات المسؤولية الكاملة عن الاستهداف المتعمد.

وزارة الدفاع اليمنية: الغارة الإماراتية على عدن أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف قواتنا.

أسوشييتد برس عن مسؤول عسكري يمني: الغارات الجوية قتلت 30 جنديًا على الأقل قرب عدن.

الخارجية اليمنية: نطالب مجلس الأمن بإدانة هذا الاستهداف ونحمله مسؤولية حفظ أمن ووحدة أراضي اليمن.

الخارجية اليمنية: الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها المكفول قانونيا باتخاذ كافة الإجراءات لوقف التصعيد.

الخارجية اليمنية: نهيب بالسعودية بالوقوف إلى جانب الشرعية ووقف التصعيد العسكري غير المبرر.

الخارجية اليمنية: نحمل دولة الإمارات المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية

الخارجية اليمنية: القصف الإماراتي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف قواتنا ومدنيين.

الخارجية اليمنية: الحكومة تدين القصف الإماراتي على قواتنا في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة زنجبار.

الحكومة اليمنية تدين القصف الجوي الإماراتي على قوات الجيش الوطني في عدن وأبين.

مصدر عسكري للجزيرة: قتلى في غارة للطيران الإماراتي على القوات الحكومية اليمنية بمنطقة العلم بمدخل مدينة عدن.

مصدر حكومي للجزيرة: الطيران الإماراتي يقصف قوات الجيش الوطني اليمني بنقطة العلم عند مدخل مدينة عدن.

وزير النقل اليمني: قوات من الجيش الوطني تصل إلى منطقة خور مكسر بعدن.

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