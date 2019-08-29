ترمب يطالب فوكس نيوز بالولاء له ونجومها يردون: لا نعمل لديك

رد العديد من نجوم شبكة فوكس نيوز الأمريكية على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشبكة بعدم الولاء للجمهور المحافظ، وقالوا إنهم لا يعملون لدى ترمب كي يطالبهم بالولاء له.

ما القصة؟

يعرف عن شبكة فوكس نيوز بشكل عام توجهها اليميني المحافظ ودعمها للحزب الجمهوري.

لكن بعض الأصوات في الشبكة توجه انتقادات بين حين وآخر لسياسات الرئيس الأمريكي.

هذه الانتقادات دفعت الرئيس الأمريكي إلى شن هجوم غير مسبوق على فوكس نيوز.

ماذا قال ترمب؟

في سلسلة من التغريدات أمس الأربعاء اتهم ترمب محطة فوكس نيوز بدعم الديمقراطيين عبر استضافة المسؤولة في الحزب الديمقراطي زوتشيل هونيهوسا والتي وجهت انتقادات لترمب.

قال ترمب إن مذيعة فوكس نيوز ساندرا سميث لم ترد على انتقادات المسؤولة الديمقراطية.

اتهم الرئيس الأمريكي فوكس نيوز بالفشل في إدارة النقاش.

في تغريدة أخرى قال ترمب: "لا أريد الفوز من أجل نفسي، أريد فقط الفوز من أجل الشعب. فوكس نيوز الجديدة تتخلى عن ملايين الأشخاص الرائعين! علينا أن نبدأ في البحث عن وسيلة إعلام جديدة. فوكس لا تعمل من أجلنا بعد الآن!"

كيف رد نجوم فوكس نيوز؟

عقب تغريدات ترمب رد العديد من المذيعين والمحللين في فوكس نيوز بحدة على انتقادات ترمب.

بريت هيوم، المحلل السياسي ومذيع الأخبار السابق في فوكس نيوز، قال في تغريدة: "لا يفترض أن تعمل فوكس نيوز لصالحك".

المذيع والمعلق غاي بينسون كرر نفس المعنى في تغريدة قال فيها: "نحن لا نعمل لديك".

المذيع هوارد كيرتز: "وظيفتنا هي تغطية وجهتي النظر".

رد العديد من المذيعين والمحللين في فوكس نيوز بحدة على انتقادات ترمب

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