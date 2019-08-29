بعد هزيمته.. لاعب جودو مصري يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلي

انتقدت الخارجية الإسرائيلية رفض لاعب المنتخب المصري للجودو محمد عبد العال، مصافحة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي في الدور نصف النهائي لبطولة العالم للجودو المقامة في اليابان.

الثلاثاء، انسحب لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، من الدور الثالث للبطولة تجنبا لمواجهة اللاعب الإسرائيلي.

لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب pic.twitter.com/OWQKrHjE3D

لاعب مصري رفض مصافحته ولاعب إيراني رفض ملاعبته. على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة pic.twitter.com/2wNhkvYUb6

بعد أربعين عاما من السلام وبعد عدد لا يحصى من المصافحات توجه لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي إلى اللاعب المصري محمد عبد العال بعد تغلبه عليه في مباراة نصف النهائي من بطولة العالم للجودو متحلياً بالروح الرياضية إلا أن عبد العال–المهزوم–إنسحب من أمامه رافضاً المصافحة #إسرائيل #مصر pic.twitter.com/rRWuObIgmO

بالفيديو: لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط.

هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية. pic.twitter.com/6H46bGOCLu

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 28, 2019