بعد هزيمته.. لاعب جودو مصري يرفض مصافحة منافسه الإسرائيلي

انتقدت الخارجية الإسرائيلية رفض لاعب المنتخب المصري للجودو محمد عبد العال، مصافحة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي في الدور نصف النهائي لبطولة العالم للجودو المقامة في اليابان.
الثلاثاء، انسحب لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، من الدور الثالث للبطولة تجنبا لمواجهة اللاعب الإسرائيلي.
لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوبpic.twitter.com/OWQKrHjE3D
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 28, 2019
لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي حصد الذهبية ببطولة الجودو العالمية. شاهدوا عزف نشيد إسرائيل الوطني في مراسم توزيع الميداليات.
لاعب مصري رفض مصافحته ولاعب إيراني رفض ملاعبته. على الرياضة أن تكون منفصلة عن السياسة pic.twitter.com/2wNhkvYUb6
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 28, 2019
بعد أربعين عاما من السلام وبعد عدد لا يحصى من المصافحات
توجه لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي إلى اللاعب المصري محمد عبد العال بعد تغلبه عليه في مباراة نصف النهائي من بطولة العالم للجودو متحلياً بالروح الرياضية إلا أن عبد العال–المهزوم–إنسحب من أمامه رافضاً المصافحة#إسرائيل #مصر pic.twitter.com/rRWuObIgmO
— السفارة الاسرائيلية (@IsraelinEgypt) August 28, 2019
بالفيديو: لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط.
هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية. pic.twitter.com/6H46bGOCLu
— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 28, 2019
إليكم أبرز التعليقات:
تحية للاعب المصري واللاعب الإيراني أنهم لم يدنسوا أيديهم بمصافحة الصهيوني الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين وهذا احتقار للكيان الصهيوني
— Mohammed Rudha (@MohammedRudha) August 28, 2019
لايمكن ان تصافح يد قتلت اخوتنا واغتصبت ارضنا
— 𝔇𝔯.𝔐𝔬𝔥𝔞𝔪𝔢𝔡 𝔷𝔦𝔡𝔞𝔫 (@DrMabdulhadi) August 28, 2019
https://twitter.com/LisahainaAlmout/status/1166694431258501121?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/EssamMo63399845/status/1166743766071427072?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Hichamito84/status/1166704851948101634?ref_src=twsrc%5Etfw
لا نعترف بوجودكم من الأساس لنصافحكم😊
— البحَّار (@abojawad888) August 28, 2019
افصلوا أنفسكم أولا عن الإرهاب ، وأرجعوا الحق لأصحابه
— عماد الدين (@oommddaa888) August 28, 2019
هذا السلام المزعوم وهم صنعتوه مع الدمى
وليس حقيقة .
الحقيقة هي انكم عدو الى يوم الدين وانتم تعلمون ذلك
— محمد بن مرير (@848Afrad) August 28, 2019
أي سلام هذا الذي تتحدثون عنه ؟!
— a.s.aldouh (@a_aldouh) August 28, 2019
" لاعب إسرائيل كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، ما دفع لاعب منتخبنا إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء".
— كنز الزعيم السيسي (@kenzelsisy) August 28, 2019
https://twitter.com/mohamedzen/status/1166718630870102016?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Heroo139/status/1166727518113718273?ref_src=twsrc%5Etfw