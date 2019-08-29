اليمن: تقاسم السيطرة على عدن.. والطيران الإماراتي يقصف القوات الحكومية

مازالت خريطة السيطرة داخل محافظة عدن في جنوب اليمن غير واضحة، مع تأكيد كل من القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من الإمارات سيطرتهم عليها.

ففي حين كان مسؤولو الحكومة اليمنية يؤكدون استعادة قوات الشرعية السيطرة على مواقع رئيسية في عدن (العاصمة المؤقتة)، الأربعاء،كانت وسائل الإعلام الموالية للمجلس الانتقالي وأخرى إماراتية تنفي ذلك، وتنشر صورًا تقول إنها لقوات الحزام الأمني في المطار وفي أحياء وسط المدينة.

وقال مصدر حكومي للجزيرة ، اليوم الخميس، إن الطيران الإماراتي قصف قوات الجيش الوطني اليمني بنقطة العلم عند مدخل مدينة عدن. وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن القصف أسفر عن مقتل 30 شخصا.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، إن قوات من الجيش الوطني وصلت إلى منطقة خور مكسر بعدن.

وأعلنت قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي حالة الطوارئ القصوى في مدينة عدن لمدة 72 ساعة، كما أعلنت الأحكام العرفية العسكرية فيها.

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك يتجول هذا المساء في شوارع مدينة عدن ويتفقد مطار عدن الدولي .

والفيديوهات تتحمل pic.twitter.com/XmxUGTUJvg — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 28, 2019

بيان الخارجية اليمنية

الحكومة تدين القصف الإماراتي على قواتنا في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة زنجبار.

القصف الإماراتي أسفر عن سقوط قتلى في صفوف قواتنا ومدنيين.

نحمل دولة الإمارات المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية.

نهيب بالسعودية بالوقوف إلى جانب الشرعية ووقف التصعيد العسكري غير المبرر.

الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها المكفول قانونيا باتخاذ كافة الإجراءات لوقف التصعيد.

نطالب مجلس الأمن بإدانة هذا الاستهداف ونحمله مسؤولية حفظ أمن ووحدة أراضي اليمن.

تقاسم السيطرة

القوات الحكومية المعترف بها دوليًا، قالت إنها استعادت الأربعاء السيطرة على عدن (العاصمة المؤقتة) كبرى مدن جنوب البلاد.

المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في السعودية أنيس منصور قال إن الشرعية اليمنية تملك الورقة الرابحة الآن بعد انهيار المشروع الإماراتي في اليمن، وبعد خسارة المليشيات الموالية لها مناطق واسعة في جنوبي البلاد.

هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي قال في تغريدات عدة اليوم، إن القوات الجنوبية سيطرت على أجزاء من محافظة أبين وأنها في طريقها لزنجبار، نافيًا استعادة قوات الشرعية لعدن.

تمكن ضباط وافراد ألوية الحماية الرئاسية الأبطال من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة #عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل، والجيش الوطني والاجهزة الامنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير #عدن_تنتصر pic.twitter.com/SpIH6KIy9N — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

أمس، أظهرت صور استعادة القوات الحكومية السيطرة على قصر المعاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، وسط تقارير عن إزالة قوات الحزام الأمني عددًا من النقاط العسكرية وتراجعها عن مواقعها.

معارك الأربعاء

يأتي دخول القوات الحكومية عدن بعد استعادة القوات الموالية للحكومة اليمنية السيطرة على زنجبار وكافة مديريات محافظة أبين الجنوبية بعدما سيطر عليها الانفصاليون الأسبوع الماضي.

في أبين، أظهرت صورٌ هتاف السكان في شوارع زنجبار أثناء مرور مركبات الجيش، ترحيبًا باستعادتها من أيدي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

في محافظة تعز (شمال عدن)، تظاهر الأربعاء المئات في مدينة التُربة دعما للمؤسسات الحكومية والجيش الوطني وتأييدًا لقرارات الشرعية لحماية السيادة الوطنية.

هذا التقدم جاء بعدما سيطرت القوات الحكومية الأسبوع الماضي على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، الغنية بالنفط.

بعدما كان الانفصاليون الجنوبيون المنتمون إلى "الحزام الأمني" يقاتلون المتمردين الحوثيين إلى جانب القوات الحكومية، تدهورت العلاقات بين الطرفين.

المعارك اندلعت في 7 أغسطس/آب بين الطرفين ثم اتسعت إلى محافظتي أبين وشبوة.

في 20 أغسطس/آب سيطر المقاتلون الانفصاليون على مدينة عدن واحتلوا المباني الرسمية فيها والمعسكرات.

▪شاهد لحظة دخول قوات جيشنا الوطني وابناء قبائل ابين الي مدينة زنجبار وسط ترحيب وتهليل المواطنين بعد فرار مليشيات حزام الامارات منها باتجاه عدن. pic.twitter.com/GCKGB40y7s — ياسر الحسني | Yaser Alhasani (@YaserAlhasani) August 28, 2019

تطورات ميدانية

اشتباكات وقعت مساء الأربعاء في منطقة المعلا وسط عدن وقرب الميناء الذي كانت القوات الحكومية تتحرك نحوه، في حين قطعت قوات المجلس الانتقالي الطريق المؤدية إليه.

انسحب قائد قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا ومسؤول الأمن التابع للمجلس الانتقالي من مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج، بعد تفاهمات جنبت لحج مواجهة عسكرية، وفق مراسل الجزيرة.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس: الجيش الوطني بقيادة مدير أمن محافظة لحج يسيطر على معسكر الحزام الأمني بالمحافظة، ويعلن السيطرة على عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل.

طائرات سعودية وجهت ضربات تحذيرية لتعزيزات تابعة للانفصاليين متوجهة من الضالع إلى عدن، بعد أن نشر قائد المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي رسالة صوتية دعا فيها أنصاره إلى رفض الاستسلام.

يتم الآن تمشيط ما تبقى من جيوب بسيطة في مدينة عدن من مليشيات الانتقالي الانقلابية .#عدن_تنتصر pic.twitter.com/C8550EcBJF — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 28, 2019

ردود افعل دولية

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة الدولية إزاء تزايد الأعمال القتالية في اليمن، خصوصا في عدن، ودعا الأطراف المتحاربة إلى إعادة الالتزام بالعملية السياسية.

الخارجية الأمريكية قالت إن الوزير مايك بومبيو والأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، اتفقا الأربعاء خلال مباحثاتهما في واشنطن على أن الحوار هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار اليمن وازدهاره ووحدة أراضيه.

للاطلاع على تطورات استعادة عدن (لحظة بلحظة) يرجى متابعة الرابط التالي:

الحكومة اليمنية تعلن استعادة ةالسيطرة على عدن (لحظة بلحظة)