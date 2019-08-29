الوفاق الليبية: غريان تحت السيطرة بعد فشل هجوم حفتر

أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية أن الأوضاع في مدينة غريان (غرب) تحت السيطرة بعد فشل هجوم شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
التفاصيل:
- المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق العميد مبروك عبد الحفيظ قال في بيان مصور إن "الأوضاع في غريان تحت السيطرة عسكريا من قبل غرفة العمليات المشتركة للجيش الليبي، التابع لحكومة الوفاق الوطني، وأمنيا من قبل مكونات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها مديرية أمن غريان".
- المتحدث حذر "كل من تسول له نفسه بث الفتنة أو الإخلال بالأمن والسلم الأهليين، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية في ربوع ليبيا كافة، ومدينة غريان خاصة، والتي من شأنها حماية أرواح وممتلكات المواطنين".
- الإثنين الماضي، أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق صدّ هجوم لقوات حفتر على غريان، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس.
- تشهد غريان معارك بين الطرفين منذ أن دخلتها قوات حفتر في شهر أبريل/ نيسان الماضي، مع بداية هجومها على طرابلس واتخذتها مركزا لغرفة عملياتها الرئيسية.
- في يونيو/حزيران الماضي، تمكنت قوات الوفاق من السيطرة على غريان، ومنذ ذلك الوقت تحاول قوات حفتر استعادة السيطرة على المدينة.
- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج ناقش مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن محمد علي الشريف الإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان وتطورات الوضع الميداني والعمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها.